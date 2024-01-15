Hatayspor, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

14:25 • •
Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Mersin'de Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.
Silifke Şehir Stadyumu'ndaki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda, pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.
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