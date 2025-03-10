Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Sivas Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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