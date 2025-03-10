Hatayspor, Sivas Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN