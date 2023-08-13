Hatayspor, Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaptı - Son Dakika
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Hatayspor, Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaptı

Son Güncelleme: 13.08.2023 00:10

Trendyol Süper Lig'e yeni sezon ile birlikte geri dönen Hatayspor, ilk haftada Pendikspor'la deplasmanda oynadığı maçı 5-1 kazanarak galibiyetle başladı. Carlos Strandberg, Görkem Sağlam, Bertuğ Yıldırım ve Fisayo Dele-Bashiru'nun attığı gollerle Hatayspor, Pendikspor'u adeta gole boğdu. Pendikspor'un tek golü Thuram'dan geldi. Gelecek hafta Pendikspor, Beşiktaş'a konuk olacak ve Hatayspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'e yeni sezon ile birlikte geri dönen deprem bölgesi takımlarından Hatayspor, ilk haftada Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Volkan Demirel'in öğrencileri, deplasmandaki maçı 5-1 kazandı.

HATAYSPOR'DAN ŞAHANE BAŞLANIÇ

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Carlos Strandberg, Görkem Sağlam, Bertuğ Yıldırım ve Fisayo Dele-Bashiru kaydetti. Pendikspor'un tek golü Thuram'dan geldi. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, yeni sezona galibiyetle başladı. Ligin yeni takımı Pendikspor ise Süper Lig'deki ilk maçında puan alamadı.

Hatayspor, Süper Lig'i çok özlemiş! Pendikspor'u adeta gole boğdular

GELECEK HAFTA

Pendikspor, Osman Özköylü yönetiminde Süper Lig'deki ilk maçında puan alamadı. Süper Lig'de gelecek hafta Pendikspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Hatayspor, Kasımpaşa'yla kozlarını paylaşacak.

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Son Dakika Spor Hatayspor, Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaptı - Son Dakika


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