Hatayspor Tam Kadro Antrenmana Çıktı - Son Dakika
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Hatayspor Tam Kadro Antrenmana Çıktı

Hatayspor Tam Kadro Antrenmana Çıktı

Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi Macit Özcan Spor Kompleksi'nde tam kadro antrenman yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay eşliğindeki antrenmanda dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

28.11.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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HATAYSPOR, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş maçının çalışmalarına başladı.

Macit Özcan Spor Kompleksi'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması yapıldı. Sezon başından bu yana sakat ve cezalılar nedeniyle bir türlü tam kadro antrenman yapamayan Hatayspor, antrenmanını bu sezon ilk defa tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatayspor Tam Kadro Antrenmana Çıktı - Son Dakika

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