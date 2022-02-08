Hatayspor, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u ağırlayacağı maça hazır

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirip, penaltı atışları yaptı.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.