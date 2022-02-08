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Hatayspor, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u ağırlayacağı maça hazır - Son Dakika

Hatayspor, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u ağırlayacağı maça hazır

08.02.2022 19:02
Hatayspor, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u ağırlayacağı maça hazır

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirip, penaltı atışları yaptı.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u ağırlayacağı maça hazır
Hatayspor, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u ağırlayacağı maça hazır
Hatayspor, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u ağırlayacağı maça hazır

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Türkiye Kupası, Ömer Erdoğan, Antalyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u ağırlayacağı maça hazır - Son Dakika Spor


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