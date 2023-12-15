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Hatayspor'un depremzedelerle dolu altyapısı - Son Dakika
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Hatayspor'un depremzedelerle dolu altyapısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatayspor'un altyapı oyuncuları, A takım hayaliyle idmanlarına devam ediyor. Depremlerde kaybedilen sporcuların ardından şehirden ayrılan takım, yerel liglerde maçlara çıkıyor. Altyapı yöneticileri ve futbolcular, Volkan Demirel'in gençlere verdiği önemi vurgulayarak, A takıma çıkmak için büyük çaba sarf ediyor.

Hatayspor\'un depremzedelerle dolu altyapısı
15.12.2023 - 11:17,
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatayspor'un farklı yaş kategorilerindeki altyapı oyuncuları, "A takım" hayaliyle idmanlarına devam edip yerel liglerde maçlara çıkıyor.

Depremlerde altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14 ve 15 yaş altı futbolcuları Fatin Can ile Hamza Sürer'in yaşamını yitirdiği bordo-beyazlı takım, yaklaşık 2 aydır idmanlarına devam ediyor.

Oyuncuların büyük çoğunluğunun da depremlerin ardından şehirden ayrılması nedeniyle akademik lige katılamayan Hatay ekibi, yeni sezonda 11, 12, 13, 14 ve 17 yaş gruplarında yerel liglerde top koşturuyor.

Esentepe Futbol Sahası'nda idmanlarını sürdüren depremzede sporcular, Ganalı futbolcusu Christian Atsu, Sportif Direktörü Taner Savut, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber'in de yaşamını yitirdiği Atakaş Hatayspor A takımına yükselebilmek için ter döküyor.

Altyapı Yönetim Koordinatörü Baklacı: "Volkan Demirel genç sporculara çok değer veriyor"

Hatayspor Altyapı Yönetim Koordinatörü Mithat Baklacı, AA muhabirine, depremlerin ardından toparlanan altyapı takımlarında sporcuların daha hırslı ve mücadeleci olduklarını söyledi.

Futbolcuların 2 aydır aralıksız idmanlarını sürdürdüğünü kaydeden Baklacı, şöyle konuştu:

"Depreme kadar gelinen süreçte altyapı olarak çok iyi ilerliyorduk. Her sene 7 ya da 8 altyapı sporcumuzu A takım kampına gönderiyorduk, bu sporculardan da en az 3 ya da 4'ü A takımda kalıyordu. Bu sene de aynı şeyi yapmıştık, şu andaki mevcut A takım kadrosunda 5 altyapı sporcumuz var. Şu yıkık dökük şehrin takımında oynamak için şehir dışından gelen sporcular var. Bunun en büyük sebebi, Volkan Demirel hocamızın gençlere verdiği önem ve cesaretle onları sahaya sürmesidir. Süper Lig'in den en genç takımı Atakaş Hatayspor. Hocamız genç sporculara çok değer veriyor, takip ediyor, takip ettiriyor. Hatta kendisi bizzat arayıp soruyor. Bu anlamda altyapı takımları olarak şanslıyız."

Baklacı, Hatayspor'u ve altyapısını yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, sporcu yetiştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Altyapı Koordinatörü Aydın: "Motivasyon üst seviyede"

Hatayspor Altyapı Koordinatörü Burak Aydın da takımda moral ve motivasyonun en üst düzeyde olduğunu kaydetti.

Altyapının A takımla sürekli iletişim halinde olduğunu vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın hepsi A takıma çıkmak istiyor, her gün idmanlara gelerek çalışıyorlar. Gelirken binbir türlü zorluk çekiyorlar. Şehrimizin durumu itibarıyla bu zorlukları çekerek buraya geliyorlarsa bu çocukların isteğini ve arzularını buradan anlıyoruz. Antrenmanlardaki motivasyon üst seviyede, bunun en önemli nedeni de A takımın altyapıya bakış açısı. Volkan Demirel hocamız bizleri arıyor, soruyor, sürekli iletişim halindeyiz. Altyapıdan kaç oyuncuyu A takıma çıkarır, kaç oyuncuya süre veririz konularında sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah A takıma çıkan sporcularımız da sürekli süre alarak altyapı sporcularımıza daha da moral olacak."

Genç futbolcular A takım hayaliyle idmanlarda ter döküyor

Hatayspor 17 yaş altı takım kalecisi Yakup Tuna, hem şehrin kalkınması için çaba sarf ettiklerini hem de A takım hayaliyle idmanlarını sürdürdüklerini söyledi.

Yakup Tuna, Volkan Demirel'in altyapı takımı için büyük şans olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Volkan Demirel hocamız için 'bizden birisi' diyoruz. Bizi görür ve bir şekilde fark eder. Hocalarımız da üzerimize düşüyor, emek veriyoruz. Hocamız Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'de forma giyiyordu, özellikle derbilerini heyecanla takip ediyordum. O agresif tavrı, kalesindeki net duruşu, bu biz sporcular için örnek alınacak bir şey. Biz Volkan hocamızı izleyerek büyüdük, halen de izlemeye devam ediyor, eski maçlarını takip ediyoruz. A takımda forma giymek için çabalıyoruz. Allah nasip ederse hayallerimize kavuşacağız. A takımın kalecisi olursam çok mutlu olurum, büyük bir gurur benim için. Depremlerin ardından A takıma çıkarak şehrimizin takımının kalesini korumak benim için büyük bir onur olur."

Hatayspor 15 yaş altı futbolcularından Atakan Özdemir de A takımda forma giymenin hayaliyle idmanlara çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA
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