Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

22.02.2022 18:58
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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