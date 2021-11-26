Üye Girişi
Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor - Son Dakika

Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor

26.11.2021 11:01
Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncuları Samuel Ayomide Adekugbe ve Bülent Cevahir, ligi üst sıralarda tamamlayıp sezon sonunda Avrupa kupalarına katılacaklarına inanıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncuları Samuel Ayomide Adekugbe ve Bülent Cevahir, ligi üst sıralarda tamamlayıp sezon sonunda Avrupa kupalarına katılacaklarına inanıyor.

Sezon başında bordo-beyazlı takıma transfer olan 29 yaşındaki sol bek Adekugbe, AA muhabirine, hazırlık kampına katılmamasına rağmen kısa sürede uyum sürecini atlattığını söyledi.

Adekugbe, ligde geride kalan 13 haftada tüm maçlarda forma giyme şansı bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Spor Toto Süper Lig gerçekten çok zor. Her maç yeni bir heyecan ve yeni bir serüven aslında. Ligde şu anda bulunduğumuz konumdan çok memnunum ama bu konumu korumak için takım olarak tabii ki daha çok çalışarak üstüne koymamız gerekiyor. Bütün futbolcu arkadaşlarım başarı için elinden geleni en iyi şekilde yaparak takıma katkı sağlamak istiyorlar. Ben de sadece bunlardan biriyim. Çok çalışıyoruz. Herkes bu forma için yarış veriyor. Biz her şekilde hocamıza nasıl daha iyi bir performans ortaya koyabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz."

Ligi üst sırlarda bitirerek Avrupa kupalarına katılmak istediklerini ifade eden Adekugbe, "Şu an ligde ikinci sıradayız. Liderlik koltuğuna oturmak için mücadele ediyoruz. Her hafta ayrı bir mücadelenin içine girdiğimizi biliyoruz. Kendimizi fiziksel, mental ve taktiksel olarak çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Takım içerisinde birlik ve beraberlik bunu getiriyor. Her maça en iyi şekilde hazırlanıp ligi en iyi seviyede bitirmek istiyoruz. Her takımın Avrupa kupaları hedefi vardır. Aslında biz gerektiği kadar maçta kazanabiliyoruz. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Bülent Cevahir: "Avrupa olursa bizim için ve Hatay için ayrı bir heyecan olur"

Takımın defans oyuncularından Bülent Cevahir de ligde geride kalan 13 hafta sonunda iyi bir konum elde ettiklerini dile getirdi.

Sürekli çalışarak başarıyı yakaladıklarını anlatan Bülent, "İyi çalışmak puan durumundaki yerimize de yansıyor. Tabii ki buna devam ettiğimiz için ligi iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Bülent Cevahir, ligde sadece 3 karşılaşmada forma şansı bulduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok fazla süre alamadım, bunun sadece performansa bağlı olduğunu düşünmüyorum. Takımımız şu an ikinci sırada, benim mevkiimde oynayan oyuncu iyi performans sergiliyor. Ben de sürekli çalışıyorum, oynamadığım zaman bile çalışmayı bırakmıyorum. Uzun bir maraton var, bana da forma şansı gelecek ve o zaman daha iyi değerlendireceğimi düşünüyorum. Oynamadığım için tabii ki de üzgünüm ama takımımız ikinci sırada, bunun için de mutluyum. İnşallah böyle devam eder, ben de sıra gelince takımıma katkı sağlamak istiyorum."

Bu sezon, Avrupa kupalarına katılabilecekleri bir konumda ligi tamamlayabileceklerini anlatan Bülent, "Biz lige başlarken bir hedef koymadık, böyle devam ettiğimiz sürece iyi yerlerde olacağımızı düşünüyoruz. Neden Avrupa kupalarına gidemeyelim, daha farklı bir heyecan yaşamış oluruz. Biz tabii ki de maç maç bakıyoruz, böyle devam edersek istediğimiz yerlerde oluruz, yani Avrupa olursa bizim için ve Hatay için ayrı bir heyecan olur." ifadelerini kullandı.

Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor
Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor
Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor
Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor

Spor Toto Süper Lig, Bülent Cevahir, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne köpek 11:37 Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi! Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor 11:24 Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından
En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! 10:14 AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! 09:13 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor 08:48 DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı 07:59 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı

Son Dakika Haberleri
11:36 Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!
11:30 Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir!
11:23 Son Dakika! Dolar/TL 12,03 seviyelerinden işlem görüyor
11:21 Bir bekçiyi şehit etti, diğerini yaraladı! Mahkemede "Milliyetçiyim, örnek vatandaşım" diye savunma yaptı!
11:20 Altının gram fiyatı yükseldi: 700 liradan işlem görüyor
11:11 Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!
11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız
11:08 Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım
11:06 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından
10:48 Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor!
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir! Şahan Gökbakar, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: Bu nasıl bir cahilliktir!         
11:31
Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu! Bozdoğan Müftüsü aşı yaptırmamıştı! Müftü Sabancılar koronavirüsün kurbanı oldu!         
11:24
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!         
10:37
Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!         
10:24
Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı         
10:11
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 11:45:52. #1.13#
SON DAKİKA: Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement