Hatice Atay, Kütahya\'yı Taşkent\'te Temsil Edecek

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Kütahyalı milli sporcu Hatice Atay, 16-18 Aralık 2024 tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kuraş Dünya Şampiyonasında hem Türkiye'yi hem de Kütahya'yı gururla temsil edecek.

Kütahya Belediyespor'un genç yeteneği Hatice Atay, milli takım kadrosuyla birlikte şampiyonada Türkiye'nin başarısı için mücadele edecek. Kütahya Belediyesi, sporcu ve milli takıma destek mesajı yayımlayarak, "Genç sporcumuza ve milli takımımıza başarılar diliyoruz. Hatice Atay'ın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA