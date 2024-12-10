Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Yanıt - Son Dakika
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Spor

Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya Yanıt

İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını eleştirerek Fenerbahçe'nin 'algı' oluşturduğunu söyledi.

10.12.2024 20:13
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına ilişkin, "Fenerbahçe'nin algı başkanı algılarına devam ediyor maalesef. Bu konuda insanlara ders vermek ve ahlak kurallarından bahsetmek onların işi değil" dedi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapıldı. Zirveye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da katıldı. İbrahim Hatipoğlu, organizasyonun ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının ardından sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamalara Acun Ilıcalı'nın verdiği cevabı değerlendiren Hatipoğlu, "Fenerbahçe'nin algı başkanı algılarına devam ediyor maalesef. Bugün suçladıkları konularda 2 maç önce teknik direktörlerinin neler söylediklerini unutmadık. Bu konularda insanlara ders vermek ve ahlak kurallarından bahsetmek onların işi değil. Söylemiş oldukları kelimeleri telaffuz etmek ve o seviyeye inmek istemiyorum. Sporun ruhuna aykırı beyanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Sivas'ta yaşananları tüm Türkiye gördü. Canımız yandı. Açıklamalarımızı yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan bizzat gelen tepkilerle Galatasaray'ın haksızlığa uğradığı tescil edildi. Buradan algı yapmanın hiçbir faydası yok" ifadelerini kullandı.

"TFF Başkanı'nın yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını yitirdiğini düşündüklerini aktaran Hatipoğlu, "Barış'ın başına gelenler futbolun içinde olan bir pozisyondan kaynaklanmadı. Bizim için 'Geçmiş olsun' mesajı yayımlayan herkese teşekkür ediyoruz. TFF'ye karşı tavrımız çok net. Bu federasyonun istifa etmesi gerektiğini ve TFF Başkanı'nın yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz. TFF ile bu mücadelemiz devam edecek. Özür ile güven probleminin çözülmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda yapacakları maçtan güzel bir oyunla galip geleceklerine inandığını dile getirerek, "Galatasaray 11 kişiyle çıktığı hiçbir maçta eksik değildir. Bu hafta 4 tane Türk takımı Avrupa'da mücadele edecek. Hepsine yürekten başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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