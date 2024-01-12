 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin'de başladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 'Havalı Silahlar Federasyon Kupası' yarışları Mersin'in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda başladı. Yarışmalara yurt genelinden 560 sporcu katıldı. Yarışmada dereceye girenler Atıcılık Milli Takımı'na alınacak ve mart ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin\'de başladı
12.01.2024 - 09:44,
Abone Ol

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Havalı Silahlar Federasyon Kupası" yarışları Mersin'in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda başladı. Yarışmalara yurt genelinden 560 sporcu katıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar As Başkanı Kadri Akgün, federasyon kupası yarışmasına yurt genelinden 560 sporcunun katıldığını, yarışmada dereceye girenlerin Atıcılık Milli Takımına alınacağını ve mart ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağını belirterek, burada Paris Olimpiyatları için kota alınabileceğini söyledi.

Akgün, "Bu yarışma 2024 yılının ilk yarışması. Özellikle genç sporcularımızın atıcılık sporuna ilgisi çok büyük. Yarışmaya yurt genelinden havalı tüfek ve tabanca dalında 560 sporcumuz katıldı. Bu yılın ilk müsabakası bizim için çok önemli. Bizim olimpik takımımız var, onun üzerinde de atışlarda yurt dışı baraj puanlarını geçenler arasından mart ayında Macaristan da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için milli takım sporcuları seçeceğiz ve Avrupa Şampiyonası'na göndereceğiz. Avrupa Şampiyonası'nın önemi, olimpiyatlar için kota vermiş olmasıdır. Bizim amacımız olimpik takımın yanına birkaç sporcunun daha eklenmesidir. Tahminimce Avrupa Şampiyonası'ndan 1-2 kota alabiliriz diye düşünüyorum. Bugün havalı tüfek atışlarında büyük erkekler, genç erkekler, genç erkekler takım, büyük kadınlar, genç bayanlar ve genç bayanlar takım yarışmaları tamamlandı" diye konuştu.

15 Ocak Pazartesi günü sona erecek yarışmalardan çıkan ilk sonuçlar şöyle:

Büyük erkekler tüfek ferdi yarışlarında birinciliği Ankara TSK spordan Mert Nalbant elde etti. Genç erkeklerde birinciliği Mersin Dikeç Spor'dan Ahmet Kenan Ergin aldı. Genç erkekler tüfekte birinciliği takım halinde yine Mersin Dikeç Spor Kulübü elde etti.

Büyük kadınlar tüfek ferdi yarışmasında birinciliği Diyarbakır Tenis Atıcılık Spor'dan Esin Akgün göğüsledi. Genç bayanlar tüfek ferdi yarışların birinciliğinde Kütahya Gençlik Spor'dan Hatice Yel zafere ulaştı. Takım halinde birinciliği ise Kütahya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü elde etti. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Mersin, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin'de başladı - Son Dakika


10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:44
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Elektronik ödemeleri yakın takibe aldık Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Elektronik ödemeleri yakın takibe aldık
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:50:32. #1.12#
SON DAKİKA: Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement