Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin\'de başladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Havalı Silahlar Federasyon Kupası" yarışları Mersin'in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda başladı. Yarışmalara yurt genelinden 560 sporcu katıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar As Başkanı Kadri Akgün, federasyon kupası yarışmasına yurt genelinden 560 sporcunun katıldığını, yarışmada dereceye girenlerin Atıcılık Milli Takımına alınacağını ve mart ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağını belirterek, burada Paris Olimpiyatları için kota alınabileceğini söyledi.

Akgün, "Bu yarışma 2024 yılının ilk yarışması. Özellikle genç sporcularımızın atıcılık sporuna ilgisi çok büyük. Yarışmaya yurt genelinden havalı tüfek ve tabanca dalında 560 sporcumuz katıldı. Bu yılın ilk müsabakası bizim için çok önemli. Bizim olimpik takımımız var, onun üzerinde de atışlarda yurt dışı baraj puanlarını geçenler arasından mart ayında Macaristan da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için milli takım sporcuları seçeceğiz ve Avrupa Şampiyonası'na göndereceğiz. Avrupa Şampiyonası'nın önemi, olimpiyatlar için kota vermiş olmasıdır. Bizim amacımız olimpik takımın yanına birkaç sporcunun daha eklenmesidir. Tahminimce Avrupa Şampiyonası'ndan 1-2 kota alabiliriz diye düşünüyorum. Bugün havalı tüfek atışlarında büyük erkekler, genç erkekler, genç erkekler takım, büyük kadınlar, genç bayanlar ve genç bayanlar takım yarışmaları tamamlandı" diye konuştu.

15 Ocak Pazartesi günü sona erecek yarışmalardan çıkan ilk sonuçlar şöyle:

Büyük erkekler tüfek ferdi yarışlarında birinciliği Ankara TSK spordan Mert Nalbant elde etti. Genç erkeklerde birinciliği Mersin Dikeç Spor'dan Ahmet Kenan Ergin aldı. Genç erkekler tüfekte birinciliği takım halinde yine Mersin Dikeç Spor Kulübü elde etti.

Büyük kadınlar tüfek ferdi yarışmasında birinciliği Diyarbakır Tenis Atıcılık Spor'dan Esin Akgün göğüsledi. Genç bayanlar tüfek ferdi yarışların birinciliğinde Kütahya Gençlik Spor'dan Hatice Yel zafere ulaştı. Takım halinde birinciliği ise Kütahya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü elde etti. - MERSİN