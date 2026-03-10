Hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ın yarım kalan hayali yürek burktu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ın yarım kalan hayali yürek burktu

Hayatını kaybeden Orhan Kaynak\'ın yarım kalan hayali yürek burktu
10.03.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü'nün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yerken aniden rahatsızlanan Kaynak, tesislerdeki sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. ''Küçük Orhan'' lakaplı deneyimli hoca, geçmiş dönemlerde bir açıklama yaparak Chelsea'nin teknik direktörü olmayı hedeflediğini belirtmişti.

Trabzonspor Kulübü'nün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YEMEK YEDİĞİ SIRADA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden kulüp personelinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a, tesislerdeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Kaynak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HAYALİ YURT DIŞINDA TEKNİK DİREKTÖR OLMAKTI

Futbolculuk döneminde Trabzonspor ve Beşiktaş'ın formalarını giyen ''Küçük Orhan'' lakaplı Orhan Kaynak, geçmiş dönemlerde yaptığı bir röportajda Avrupa'da çalışmayı hedeflediğini belirterek, "Küçüklüğümden beri en büyük hedefim yurt dışında futbol oynamaktı. Yunanistan'da futbol oynadım. Yurt dışında teknik direktörlük de yapmak istiyorum. Yurt dışında sıradan bir takıma gittiğiniz zaman sıradan bir antrenör olursunuz onun için Avrupa'da iyi bir yerde bunu yapmak istiyorum. Türk hocalarının ve futbolcularının Avrupa'da çalışmak için zamanı geldi de geçiyor.'' demişti.

''CHELSEA NEDEN OLMASIN''

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye sempati duyduğunu ve en büyük hayalinin Londra ekibinde teknik direktörlük yapmak olduğunu anlatan Kaynak, "Chelsea'yi çok seviyorum. Taraftarıyla, başarılarıyla, istikrarıyla her zaman hoşuma giden bir takım. Chelsea neden olmasın. Hayaller gerçekleştirmek için vardır" ifadesini kullanmıştı.

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ın yarım kalan hayali yürek burktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak

20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
19:04
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 20:35:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ın yarım kalan hayali yürek burktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.