Hayırlı olsun! Rafa Silva\'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica ile anlaşmasının ardından 10 numara arayışına hız verirken rotasını Premier Lig'e çevirdi.

BEŞİKTAŞ RAFA SILVA'NIN YERİNE ALTERNATİFİNİ BELİRLEDİ

Rafa Silva'nın Benfica ile anlaşmasının ardından Portekizli yıldızla yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı yönetim, bu bölge için İngiltere Premier Lig'i gündemine aldı.

HEDEFTE JAMES McATEE VAR

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen hücuma dönük orta saha oyuncusu James McAtee'nin transfer şartları hakkında İngiliz kulübünden bilgi talep etti. 23 yaşındaki futbolcunun durumu yakından takip ediliyor.

5 AY ÖNCE DEV BEDEL ÖDENDİ

Haberde, McAtee'nin geçtiğimiz yaz Manchester City'den Nottingham Forest'a 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olduğu hatırlatıldı. Ancak genç oyuncunun Forest'ta düzenli forma şansı bulmakta zorlanması, ayrılık ihtimalini gündeme getirdi.

REKABET YÜKSEK

James McAtee ile Strasbourg, Porto ve Almanya'dan bazı kulüplerin de ilgilendiği öne sürüldü. Beşiktaş'ın transferdeki rakipleri nedeniyle süreci dikkatli yürüttüğü ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

McAtee, Premier Lig'de yalnızca 1 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken 6 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Tüm kulvarlarda 12 maçta 494 dakika süre alan İngiliz futbolcu, skor katkısı üretemedi.

ALTYAPIDAN PREMIER LİG'E

Manchester City altyapısından yetişen James McAtee, Sheffield United'da iki sezon kiralık olarak forma giydi. City kariyerinde 34 maçta 7 gol atan oyuncu, Sheffield United formasıyla ise 75 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.