HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Konyaaltı Belediyespor finale yükseldi

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u 33-30 yenerek finale yükseldi.
Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Konyaaltı Belediyespor, 14-13 önde tamamladı.
Konyaaltı Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 35-24 yenerek adını finale yazdıran Armada Praxis Yalıkavak ile yarın şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek.
Türkiye Kupası final karşılaşması THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak.
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