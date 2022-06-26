HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

26.06.2022 16:13
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali ikinci maçında Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı 68-51 mağlup edip, seride durumu 2-0 yaparak finale yükseldi.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali ikinci maçında Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı 68-51 mağlup edip, seride durumu 2-0 yaparak finale yükseldi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Beşiktaş 20-13 önde geçse de devre arasına 28-27 üstün giren taraf Gazişehir Gaziantep oldu.

Müsabakanın üçüncü çeyreği sonunda 47-35'lik üstünlüğü elinde tutan Gazişehir Gaziantep, etkili oyununu son periyotta sürdürdü. Karşılaşmadan 17 sayı farkla 68-51 galip ayrılan Gazişehir Gaziantep, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off finaline yükselen ilk takım oldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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