Hentbol: 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 27 - Kuzey Makedonya: 36 - Son Dakika
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Hentbol: 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 27 - Kuzey Makedonya: 36

16.10.2022 19:30

Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Türkiye, ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 36-27 mağlup oldu.

Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Türkiye, ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 36-27 mağlup oldu.

Van'daki Nur Tatar Spor Salonu'nda oynan karşılaşmanın ilk yarısını da Kuzey Makedonya, 17-8 önde tamamladı.

Vanlıların yoğun ilgi gösterdiği maçı AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da izledi.

Maç öncesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Milli takım, gruptaki ilk maçında da deplasmanda Portekiz'e 44-27 yenilmişti.

YORUMLAR
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Balkanlar'dan, maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları Balkanlar'dan, maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları Van haber: Van Büyükşehir hentbol milli maçı için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek Van haber: Van Büyükşehir hentbol milli maçı için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
Kaynak: AA

Makedonya, AK Parti, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 27 - Kuzey Makedonya: 36 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hentbol: 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 27 - Kuzey Makedonya: 36 - Son Dakika
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