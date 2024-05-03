Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi

Ankara'da düzenlenecek olan Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Yarı final maçlarıyla başlayacak olan organizasyonda Armada Praxis Yalıkavak, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor karşılaşacak. Final maçı ise 5 Mayıs Pazar günü yapılacak. Basın toplantısına katılan takım kaptanları, turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kastamonu Belediyespor'un kaptanı ise ulaşım aksaklıkları nedeniyle toplantıya katılamadı.

03.05.2024 15:49
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Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final, yarın yarı final maçlarıyla başlayacak. Yarı finalde Armada Praxis Yalıkavak ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor karşılaşacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finali ise 5 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Karşılaşmaların oynanacağı THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına, kupada mücadele edecek takımların kaptanları katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor kalecisi Halime İslamoğlu, genç bir kadroya sahip olduklarına işaret ederek, "O yüzden bizim için burası çok önemli. Düşündüklerimizi, çalıştıklarımızı sahaya yansıtabilirsek, güzel sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Herkese sakatlıksız, güzel bir turnuva diliyorum." diye konuştu.

Armada Praxis Yalıkavak'ın tecrübeli ismi Yeliz Özel, tüm takımlara başarılar dileyerek, "Türkiye'nin en iyi dört takımı burada. Maçların çok güzel geçeceğine inanıyorum. Maçlar oynanmadan kimin kazanacağı belli olmaz. Tabii ki üç kupaya talibiz. Türkiye Kupası'nı evimize götürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konyaaltı Belediyespor'un kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal, bu sezon oynadıkları tüm karşılaşmaları kazandıklarının altını çizerek, "Dörtlü Final'de bu başarımızı sürdürmek ve kupayla Antalya'ya dönmek istiyoruz. En iyi dört takım burada. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Umarım, izleyenlerin keyif aldığı mücadele gücü yüksek, sakatlıksız bir turnuva olur." ifadelerini kullandı.

Milli takım değerlendirmesi

Milli takıma veda eden tecrübeli oyuncular Yeliz Özel ve Sevilay İmamoğlu Öcal, Türkiye'nin kadınlarda ilk kez Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

"Yıllardır beklenen bir başarıydı." diyen Yeliz, "Öncelikle mutlu oldum. Ancak bu kadar kariyerli bir sporcu olup Avrupa, dünya şampiyonaları göremediğim için kendi adıma üzüldüm. Tabii ki Türk Milli Takımı'nın gitmesi çok onur verici, gurur duydum. Umarım devamlılık olur, bundan sonra hep oralarda milli takımımızı görürüz." şeklinde görüş belirtti.

Sevilay da milli takımla gurur duyduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Uzun yıllar hep bunu hedeflemiştik. Hep çok arzuladığımız bir şampiyonaydı. Biz katılamadık ama şimdi milli takımımız oraya gidiyor. Bu başarıyı gösterdiler. Umarım bu yeni bir dönem olur. Çok büyük başarılarla hentbol yükselerek yoluna devam eder."

Konuşmaların ardından takım kaptanları kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kastamonu Belediyespor kafilesinin ulaşımda yaşadığı aksaklıklar nedeniyle bu takımın kaptanı basın toplantısında yer alamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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