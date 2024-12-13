Hentbol Erkekler Süper Lig Vedat Pars Sezonu'na 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Güneysu- Beşiktaş (Güneysu)
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Konya Spor ve Kongre Merkezi)
15 Aralık Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Rize Belediyespor (Köyceğiz)
15.00 Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
16 Aralık Pazartesi:
17.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig 14. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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