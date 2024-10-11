Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 7'nci, Kadınlar Süper Lig'e 5'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 Nilüfer Belediyespor- Güneysu (Üçevler)
13 Ekim Pazar:
13.00 Rize Belediyespor- Beşiktaş (Yenişehir)
17.00 DEPSAŞ Enerji As- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
17.00 Beykoz Belediyespor- Spor Toto (R. Şahin Koktürk )
14 Ekim Pazartesi:
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)
15 Ekim Salı:
18.00 Mihalıççık Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
16.00 Adasokağı-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)
14 Ekim Pazartesi:
16.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (13 Şubat)
16 Ekim Çarşamba:
14.00 Ortahisar Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Beşirli)
15.00 Anadolu Üniversitesi- Üsküdar Belediyespor (Porsuk)
17 Ekim Perşembe:
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)
Son Dakika › Spor › Hentbolda Süper Lig 7. ve 5. Haftaya Giriyor - Son Dakika
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