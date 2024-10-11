Hentbolda Süper Lig 7. ve 5. Haftaya Giriyor

Spor

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 7'nci, Kadınlar Süper Lig'e 5'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Nilüfer Belediyespor- Güneysu (Üçevler)

13 Ekim Pazar:

13.00 Rize Belediyespor- Beşiktaş (Yenişehir)

17.00 DEPSAŞ Enerji As- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

17.00 Beykoz Belediyespor- Spor Toto (R. Şahin Koktürk )

14 Ekim Pazartesi:

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

15 Ekim Salı:

18.00 Mihalıççık Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

16.00 Adasokağı-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

14 Ekim Pazartesi:

16.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (13 Şubat)

16 Ekim Çarşamba:

14.00 Ortahisar Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Beşirli)

15.00 Anadolu Üniversitesi- Üsküdar Belediyespor (Porsuk)

17 Ekim Perşembe:

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)