Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 6'ncı, Kadınlar Süper Lig'e 4'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
17.00 Beşiktaş-Mihalıççık Belediyespor (Süleyman Seba)
5 Ekim:
14.00 Güneysu-DEPSAŞ Enerji As (Güneysu)
18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor (Beşirli)
20.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
Kadınlar Süper Lig
5 Ekim:
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kırşehir Belediyesispor (Celal Atik)
9 Ekim:
16.00 Üsküdar Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Çamlıca)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak- Anadolu Üniversitesi (Binnaz Karakaya)
31 Ekim:
16.00 Adasokağı-Görele Belediyespor (Yüreğir Serinevler)
18.00 Yenimahalle Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Son Dakika › Spor › Hentbolda Süper Lig Haftası Başlıyor - Son Dakika
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