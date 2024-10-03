Hentbolda Süper Lig Haftası Başlıyor

Spor

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 6'ncı, Kadınlar Süper Lig'e 4'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

17.00 Beşiktaş-Mihalıççık Belediyespor (Süleyman Seba)

5 Ekim:

14.00 Güneysu-DEPSAŞ Enerji As (Güneysu)

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

6 Ekim:

14.00 Köyceğiz Belediyespor- Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor (Beşirli)

20.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Kadınlar Süper Lig

5 Ekim:

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kırşehir Belediyesispor (Celal Atik)

9 Ekim:

16.00 Üsküdar Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Çamlıca)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak- Anadolu Üniversitesi (Binnaz Karakaya)

31 Ekim:

16.00 Adasokağı-Görele Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

18.00 Yenimahalle Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)