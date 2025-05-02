Hentbolda Türkiye Kupası Heyecanı İzmir'de Yaşanıyor

(İZMİR) - HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası final müsabakaları öncesinde Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, finale kalan takımların kaptanları ve antrenörleriyle birlikte İzmir'de basın toplantısı düzenledi.

İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda 3 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşmaları öncesinde Kordon Hotel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan THF Başkanı Mesut Çebi, hentbolun marka değerini artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Çebi, "İzmir'de bu organizasyonu yapıyoruz. Tarihimizde ilk defa kadın erkek çeyrek finalden başlayacak şekilde ikisinin de aynı yerde aynı ilde, aynı tarihte, aynı günde oynanacak şekilde bir organizasyon yaptık. Bunu yapmamızın sebebi aslında Türkiye Kupası haftasını kulüp ve camiamız için bir şölen havasına çevirmek. Buraya gelen kulüplerimizden birçoğu belki kadın erkek taraflarının yöneticilerin, sporcuların birbirlerini tanımadığını ben fark ettim başkan olduktan sonra. Kulüp başkanlarıyla bir araya geldik. Onların problemlerini dinledim, projelerimizi anlattım. Planlarımız ne? Ne yapmak istiyoruz? Seçimlerde ne vaat etmiştik? Şu ana kadar neler yaptık? Onlarla fikir alışverişini yaptık ve onlardan geri dönüşü ilk defa bir kadın erkek tarafları olarak bir araya geldik. Birbirimizi tanıdık. Çok memnun olduk. Sadece seçimden seçime buluşuyorduk. Onun öncesinde bir altyapı organizasyonu yapıldı burada. İzmir İl Temsilciliğimiz tarafından yaklaşık 500 sporcunun katılım sağladığı bir çim hentbol organizasyonu düzenlendi. Akabinde gene aynı şekilde kıran kırana bir maç organizasyonları geçiyor. Uzatmalara gidiyor. 7 metre atışlarıyla maçlar sonuçlanıyor. Tabii bunlar ekranlarda görmek istediğimiz şeyler" dedi.

Çebi sözlerinin devamını ise "Camiamızda benim burada gözlemlediğim son bir haftadır benim için en kıymetli olan şey camiamızın gerçekten bir araya gelmeye ihtiyacı varmış. Güzel şeyler yapılabildiğini görmeye ihtiyacı varmış. Herkesin bu ortamı yaşamaya ve bu ambiyansa ortak olma ihtiyacını görmek açıkçası bizi daha çok motive ediyor aldığımız geri dönüşler bizim için çok kıymetli. Biz öncelikle yeni bir yönetimiz. Ama bu yeni yönetimde ilk bizim çözmeye çalıştığımız konu organizasyonel kapasitemiz. Organizasyon kalitemizi artarak hem milli takım, hem kulüp organizasyonlarımızla spor vitrinine hentbolu almak istiyoruz. Tabii ki bu kolay değil. Uzun bir süreç. Daha da iyilerini yaşayacağız. Ama bunu camiamız olarak yaşayacağız. Herkes bir olacak. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı yok, hep beraber el ele vereceğiz. Türk hentbolunu inşallah daha iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İzmir'e sadece hentbolun oynanacağı bir tesis kazandırmak için gerekli görüşmeleri yaptığını ifade eden Çebi, "Türkiye'nin genelinde tesis ihtiyacımız var. Çünkü bizim saha ölçülerimiz diğer branşlardan daha büyük. Voleybol ve basketbolun oynadığı salonda biz oynayamıyoruz. O yüzden bir mihenk taşı olacak İstanbul bizim için. Akabinde buraya geldiğimde yaptığım birkaç görüşme var. Kısmetse İzmir'e de aynı şekilde bir tesis niyetimiz var. Onun da müjdesine inşallah onayını aldıktan sonra ve camiamıza vereceğiz. Tabii bunlar çok kıymetli. Türkiye'nin her yerinde öncelikle tesis yatırımlarıyla başlamak gerekiyor ki yani hani nasıl top ihtiyacı varsa tesis ihtiyacı da var. Bize kısmet oldu. Demek ki insanlar bize güvendi. Yaptıklarımıza inanıyor. Kabiliyetimize de güveniyor. Mutlu oluruz biz de tabii bunlar da bizi motive ediyorlar daha çok. İzmir tesisi noktasında geçen iki gün önce yaklaşık bir Mehmet Sepil Başkan'la görüştük Göztepe Başkanıyla. Kendisi sağ olsun tam destek benden size açık çek ne gerekiyorsa yapalım diye bir söylemde bulundu. Tesisle alakalı İzmir'de bildiğiniz üzere doğru bir konumda olması lazım. Hem toplu taşımanın kolaylıkla erişebileceği hem okul bölgesinde demografik olarak çocuk yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge belirlemeye çalışıyoruz. Onu belirledikten sonra kısmetse bu İzmir'le de kalmayacak. Akabinde Bursa da var planlarımızın içinde. Birkaç il daha var. Daha böyle İstanbul'daki kadar büyük ve komplike bir salon değil. Daha kompakt okul sporlarının, küçük takımların ya da yeri geldiği zaman işte lig maçlarında oynanabileceği sadece hentbola ait olan salonlar olacaklar bunlar, en başta buradan başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kadınlar finalinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi, erkekler finalinde ise Beşiktaş ile Beykoz Belediyesi karşı karşıya gelecek.

Ortahisar Belediyesi Başantrenörü Sedat Yavuz, organizasyona dair her şey için federasyona teşekkür ederek, "Çekilen kuralarla finale kadar inanmıştık. Takım olarak çok iyi hazırlandık, ikinci yarıda takımımıza yeni transferler ile bütün müsabakalarda sadece iki mağlubiyet dışında bütün maçları kazandık. Yeni bir takımız, bu kadroyla birlikte ilk yılımızda finale kaldığımız için mutluyuz… Ortahisar kurulduğundan beri amatörden Süper Lig'e kadar çıktık. İlk yılımızda önemli başarılar elde ettik. Sporcularımız çok iyi şekilde hazırlanarak motive oldu. Kupa bizim için çok büyük başarı olacaktır. Kazanmak istiyoruz, sahaya enerjimizi yansıtarak kupayı havaya kaldırmak istiyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başantrenörü Mehmet Fatih Işık, "Hentbol Federasyonumuza teşekkür ederiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak adımızı finale yazdırdığımız için mutluyuz. Zorlu maçlardan geçerek hak ettiğimiz şekilde iyi oynayarak kazandık. Finalde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Centilmence, hak edenin kazandığı bir turnuva diliyorum. Hentbol adına güzel bir final müsabakasını herkese izletmek istiyorum. Fair play içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Kadın hentbolunda bu yıl ilk kez görev alıyorum. Mutluyum ve gururluyum. Seyredenlere zevkli bir maç izletmek istiyoruz. Kupayı müzemize taşımayı hedefliyoruz. Maçta doğru mücadele eden, son topa kadar savaşan, sakin kalan kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Erkekler kategorisinde yer alan Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş'ın takım temsilcileri de açıklamalarda bulundu.

Beykoz Belediyesi Başantrenörü Mesut Ilgın, "Keyifli bir organizasyon oldu. Final etabından önce güzel ve çekişmeli maçlar oynandı. Beşiktaş ile dört kere karşılaştık. Oynadığımız maçlar hep keyifli oldu. Umarım kupayı kazanırız. Çok zorlu maç bizi bekliyor. Her şeyi denememiz gereken maçlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino da, "Bizi en çok zorlayan takım onlar. Beykoz çok iyi oyunculara sahip olduğu için bu tarz maçları çok iyi oynuyorlar. Yarın çok iyi bir maç olacak. Herkese büyük şov göstereceğiz. Hedefimiz kazanarak kupayı müzemize götürmek istiyoruz" diye konuştu.