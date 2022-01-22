Üye Girişi
Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60 - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60

22.01.2022 17:59
Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Ali Köseoğlu, Anıl Veziroğlu, Sibel KoçBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 17, Zeynep Öykü 5, Meltem, Gökçe, Sevgi, Dilara 3, Williams 22, Abdi 5, Egle 10, Gizem 4, Helin 3ANTALYA 07 BASKETBOL: Gamze 7, Naile 11, Sera 11, Öykü, Ivankovic 5, İlsu 4, Beril 1, Nared...

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Köseoğlu, Anıl Veziroğlu, Sibel KoçBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 17, Zeynep Öykü 5, Meltem, Gökçe, Sevgi, Dilara 3, Williams 22, Abdi 5, Egle 10, Gizem 4, Helin 3ANTALYA 07 BASKETBOL: Gamze 7, Naile 11, Sera 11, Öykü, Ivankovic 5, İlsu 4, Beril 1, Nared 211'inci periyot: 17- 10Devre:  33-253'üncü periyot: 48 - 39Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında Antalya 07 Basketbol'u konuk eden Bellona Kayseri Basketbol maçı 69-60'lık skorla kazanarak üçüncü galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile Bellona Kayseri Basketbol'dan Williams oldu.

Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60
Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60
Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60
Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60
YORUMLAR
500

Ali Köseoğlu, basketbol, Kayseri, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60 - Son Dakika Spor


Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Son Dakika: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi         
18:02
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı         
15:21
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek         
08:06
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10

Son Dakika Haberleri
18:05 Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!
18:03 Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:02 Son Dakika: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
17:33 Erdoğan sinyalini vermişti! Temel gıda fiyatlarını düşürecek KDV düzenlemesinde sona doğru geliniyor
17:32 Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Biri bıçakladı, diğeri tabancasını çekip vurdu
17:23 Eltisi iki çocuğunu kuyuya atmıştı, şimdi de kocası tarafından katledildi!
16:58 Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı
16:36 İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
16:35 Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 18:13:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement