Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor - Son Dakika
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Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor

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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys'a elenen Galatasaray'ın oyuncusu Michy Bathsuayi'nin transfer olduğu dönemde söylediği ''Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacağım için mutluyum'' sözleri Fenerbahçe taraftarlarınca yeniden gündeme getirildi. Maç sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi üzerine Batshuayi'yi hedef aldı.

28.08.2024 15:18  Güncelleme: 15:26
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys karşı karşıya geldi. Young Boys, 87. dakikada attığı golle tur atlayan taraf oldu.

HERKES ONU KONUŞUYOR

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys'a elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Michy Bathsuayi'nin sarı-kırmızılılara transfer olduğunda söylediği sözler Fenerbahçe taraftarlarınca yeniden gündem oldu. Müsabakanın ardından ise Fenerbahçeli taraftarlar, Michy Batshuayi'yi hedef aldı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİDEN OYNAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Batshuayi, sarı-kırmızılılara transfer olduğunda, "Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşılık çok çalışarak iyi sonuçlar almaya devam edeceğim. Yapmam gerekenleri yerine getireceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacağım için mutluyum. Bu statta oynamak muhteşem bir deneyim olacak. İnanılmaz bir taraftara sahibiz. Bu, bana daha çok çalışarak gol atma isteği veriyor" demişti.

Herkes Batshuayi\'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor

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Son Dakika Spor Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Aytac Uygur: Benim alt takımlarla oynar şimdi 17 8 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Ah ah lille maçında kendi kalemize attığımız ve direklerden dönen toplar olmasaydı şimdi batsman daha komedi haldeydi 6 3 Yanıtla
  • ahmet ak: hayaller şampiyonlar liği gerçekler eyüpsultan 2 2 Yanıtla

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