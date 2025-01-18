Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor - Son Dakika
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Spor

Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Her iki takımın kaçırdığı goller de karşılaşmaya damga vururken, son saniyedeki pozisyon ise maçın önüne geçti.

18.01.2025 21:38  Güncelleme: 22:27
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Karadeniz ekibinin 10 kişi kaldığı karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Müsabakanın son saniyelerinde Samsunspor kalesinde maça damga vuran bir pozisyon yaşandı.

SEMİH'İN KAFASINI SAVUNMA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Son dakikalarda gol için baskısını arttıran Beşiktaş, 6 dakika uzayan karşılaşmanın son saniyesinde gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın sağ kanattan çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortaya Semih Kılıçsoy kafayı vurdu, ağlara gitmekte olan topu Kingsley çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile uzaklaştırdı. Bu pozisyonun ardından hakem Kadir Sağlam, maçın son düdüğünü çaldı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bitiş düdüğünün ardından Samsunsporlu futbolcular büyük sevinç yaşarken, Semih Kılıçsoy başta olmak üzere siyah-beyazlı futbolcular ise adeta yıkıldı.

İşte o pozisyon;

Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Beşiktaş, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktas kuççük lüğü öyle bi kuççük lüktür ki adı konsa bile küçük lükten görünmüyor... :))) 17 12 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Biz seni Taşk geçmek için sevdik ezikTaşk ahahahaha 11 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ankarada niye kaçıyodunuz Beşiktaşlılardan otobüsler girdiği zaman gevşekler 10 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    siz yerinize bakın GT Ankara'götttuu 7 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ankaragüclüyüzüzün annesiDeolplasmansksocusu olmaya karar verip istanbula gelmiş 6 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kerhanecinin oğlu ankaragüclüyüz 6 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bir şişe bira parasına BEŞİKTAŞA domalangücü :))) 6 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ankaragüclüyüz annen seni krhanedemi doğurdu ankarada oe 3 5 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ferhat gev,ştr 0 0 Yanıtla
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