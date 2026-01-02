Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip

Haberin Videosunu İzleyin
Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat\'a 3 sürpriz talip
02.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat\'a 3 sürpriz talip
Haber Videosu

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Son dönemde Polonya Ligi'nden Legia Varşova ve Lech Poznan'ın ilgisini çeken Eğribayat'a Süper Lig'den de talip çıktı. Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor, tecrübeli file bekçisini kadrosuna katmak istiyor.

Mert Günok'u kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Deneyimli kalecinin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ ÇIKTI

İsmi son dönemde sık sık Polonya Ligi takımlarından Legia Varşova ve Lech Poznan ile anılan İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig'den 3 talip birden çıktı. Fanatik'te yer alan habere göre; RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ve Antalyaspor, tecrübeli file bekçisini kadrosuna katmak istiyor. 3 takımın da İrfan için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Geleceği merakla beklenen İrfan Can Eğribayat'ın düşüncesi de belli oldu. Yıldız kaleci, İstanbul'da yaşamak istediği ve bu doğrultuda gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 6 kez sahaya çıkan İrfan Can Eğribayat, kalesinde 7 gol gördü. Deneyimli eldiven 2 maçta kalesini gole kapadı.

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor
Mamdani’nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı Mamdani'nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı

08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:03:57. #7.11#
SON DAKİKA: Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.