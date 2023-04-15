Herkesin buzdolabında mutlaka vardır! Haaland'ın "Sihirli iksirim" deyip paylaştığı meşrubat, büyük beğeni aldı - Son Dakika
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Herkesin buzdolabında mutlaka vardır! Haaland'ın "Sihirli iksirim" deyip paylaştığı meşrubat, büyük beğeni aldı

15.04.2023 10:07

Manchester City'nin genç golcüsü Erling Haaland, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem yarattı. Norveçli yıldız, "Ben ve sihirli iksirim" mesajıyla süt içtiği fotoğrafı paylaştı. 8 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma 100 binin üzerine beğeni topladı.

Sezon başında Manchester City'nin Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, performansıyla parmak ısırtıyor. Norveçli yıldız son yaptığı paylaşımda başarısının sırrını verdi.

"BEN VE SİHİRLİ İKSİRİM"

Haaland sosyal medya hesabından "Ben ve sihirli iksirim" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafta süt içtiği görülen Haaland'ın bu gönderisi büyük beğeni topladı. 8 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma, 100 binin üzerinde de beğeni geldi.

ŞOV YAPIYOR

Erling Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 39 maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 45 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR (1)
  • Ozturk Ozturk: Bende bu sihirli iksiri çok seviyorum ama bende aynı etkiyi yapmadı dünya yıldızı olamadım dönerci oldum. Cevap Yaz 50 3 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Spor Herkesin buzdolabında mutlaka vardır! Haaland'ın 'Sihirli iksirim' deyip paylaştığı meşrubat, büyük beğeni aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkesin buzdolabında mutlaka vardır! Haaland'ın "Sihirli iksirim" deyip paylaştığı meşrubat, büyük beğeni aldı - Son Dakika
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