Herkesin buzdolabında mutlaka vardır! Haaland'ın "Sihirli iksirim" deyip paylaştığı meşrubat, büyük beğeni aldı

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Sezon başında Manchester City'nin Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, performansıyla parmak ısırtıyor. Norveçli yıldız son yaptığı paylaşımda başarısının sırrını verdi.

"BEN VE SİHİRLİ İKSİRİM"

Haaland sosyal medya hesabından "Ben ve sihirli iksirim" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafta süt içtiği görülen Haaland'ın bu gönderisi büyük beğeni topladı. 8 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma, 100 binin üzerinde de beğeni geldi.

ŞOV YAPIYOR

Erling Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 39 maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 45 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.