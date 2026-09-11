Pehlivanları alnından öpen başkan Büşra Özdemir sessizliğini bozdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kaş'taki temasları çerçevesinde ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini yerinde dinledi. Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bürokratlarıyla beraber muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Özdemir, mahallelerin önceliklerini tek tek not aldı. Toplantıda planlanan yatırımların dışında vatandaşlardan gelen talepler ve çözüm bekleyen konular görüşüldü.

Toplantıda muhtarların aktardığı problem ve talepleri tek tek dinleyen Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarında sahadan gelen taleplerin önemine dikkat çekti. Özdemir, 2027 yılı yatırım planlamalarının devam ettiğini söyleyerek, ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışmaları bu çerçevede şekillendirdiklerini belirtti. Muhtarlara, "Sizler bizim yol arkadaşlarımızsınız. Mahalledeki gözümüz, kulağımızsınız" diye seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir, vatandaşlardan gelen taleplerin kendileri için önemli bir yol haritası oluşturduğunu söyledi.

"İLK GÜNDEN İTİBAREN KOLLARI SIVADIK"

Muhtarlarla yaptığı buluşmada sahadan gelen taleplerin kendileri için taşıdığı öneme dikkat çeken Özdemir, "Bugün sizlerin ihtiyaçlarını, bizlerden olan taleplerinizi dinlemeye geldik. Bizim motivasyonumuzu hiçbir şey kıramaz, bizim çalışma azmimizi, bu şehre hizmet etme isteğimizi hiçbir şey geride bırakamaz. Bizi de yıldırmaz. İlk günden itibaren kolları sıvadık. Her bir çalışma arkadaşım en az 3 kişilik performansla, özveriyle bu kente hizmet etmek için canla başla çalışmakta" dedi.

Muhtarlar Buluşmasında Başkan Vekili Özdemir'e özellikle kadın muhtarlar yoğun ilgi gösterdi. İslamlar Mahalle Muhtarı Şükran Ustali de son günlerde Başkan Vekili Özdemir'e yönelik sosyal medyadaki paylaşımlara tepki gösterdi. Ustali, "Son günlerde hakkınızda klavye delikanlılığı yapıp, ülkenin sorunlarıyla ilgilenmeyip sadece düğünlerde bir bayanın oynamasına, Elmalı güreşlerinde bir yiğidin alnından öpülmesini çirkin ifadelerle sosyal medyada yazan klavye kabadayılarına bir bayan muhtar olarak şahsım adına, tüm herkesin adına kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"YAĞLI GÜREŞ TÜRKLÜĞÜN GELENEĞİDİR"

Başkan Vekili Özdemir de ata sporu güreşin bin senelik bir gelenek olduğunu söyleyerek, "Bir kadın çıktı er meydanına sahip çıktı. Bu zamana kadar protokolde madalya takıp görüntü verip gitmeyi tercih etmedim. Tüm spor dallarına saygımız sonsuz ama yağlı güreş dediğiniz şey bizim Türklüğün geleneğidir. Dünyada başka bir spor yoktur ki sporcusunun ellerine ayaklarına kınalar yaktı abdestini alıp namazını kılarak çıktığı o er meydanına" dedi.

Güreş sporunun büyük bir emek ve mücadele gerektirdiğini belirten Özdemir, böylesi bir çaba harcayan güreşçilerin de takdir edilmeyi beklediğini ve bunu da hak ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"ATA SPORUNA DUYDUĞUM SAYGIYLA YAPIYORUM"

"Çocuk yaştan itibaren maddi manevi yokluklarla yetiştiler. Birisi onlara el uzatırsa ayakta kalırlar. Başarılarını alkışlarsanız daha da azimle, şevkle bir mücadele ortaya koyarlar. Biz bunu gördük çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 500'ü aşkın güreşçisi 17 başpehlivanı var. Türkiye'de böyle bir kulüp yok. Çünkü burası yörükler diyarı, pehlivanlar diyarı. Bu koltukta oturuyorsanız o geleneğe de sahip çıkmak zorundasınız. Çok şükür ki ben bunu gösteri olarak yapmıyorum. Ben bunu gönülden yapıyorum. Ben bunu ata sporuna duyduğum saygıyla yapıyorum. Hizmet etmemiz gereken alan neyse oraya gideriz. Bu görevin getirdiği sorumlulukları layıkıyla yapacağız."

Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde olanlara da değinen Özdemir, "O gün iki tane genç pehlivanımız vardı karşımızda. 18-19 yaşlarında ki birisi çok ciddi başarıyla mücadeleler verdi. Türkiye'de ilk kez yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'na başpehlivanlık kategorisinde 8 kişi katılacak. 10 yıldır güreşen başpehlivanların arasında ilk kez o turnuvaya hak kazanmış. Bu büyük bir başarı. Adı da Yusuf İslam Taş. Diğeri de Can Ergen. Yıl boyu süren bir güreş ligi. 8 etabı yenilgisiz bitirmiş bir güreşçiydi o kardeşimiz. Çok ciddi zorluklar, sıkıntılar yaşadı. Gençlerimiz, sporcularımızın çok büyük bir güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yenilgisiz şampiyonluk getirdi. Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper. Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler" ifadelerini kullandı.