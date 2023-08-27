Konferans Ligi'ndeki rövanş maçlarımızı yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika

Konferans Ligi'ndeki rövanş maçlarımızı yönetecek hakemler belli oldu

Konferans Ligi\'ndeki rövanş maçlarımızı yönetecek hakemler belli oldu
Son Güncelleme: 27.08.2023 15:59

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler netleşti. Fenerbahçe'nin Twente ile yapacağı maçı İtalyan hakem Fabio Maresca, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro, Adana Demirspor'un Genk ile oynayacağı maçı ise İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetecek.

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemleri belli oldu.

FENERBAHÇE:FABIO MARESCA

Fenerbahçe, 31 Ağustos Perşembe günü 5-1 kazandığı maçın rövanşında saat 20.00'de Twente'nin konuğu olacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca'nın yardımcılıklarını ise Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

BEŞİKTAŞ:JOAO PINHEIRO

Beşiktaş'ın aynı gün Dinamo Kiev'i konuk edeceği mücadeleyi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Beşiktaş Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

ADANA DEMİRSPOR:LUIS MUNUERA

Adana Demirspor ise 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Genk'i konuk edecek. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Inigo Prieto ve Antonio Martinez Moreno üstlenecek.

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konferans Ligi'ndeki rövanş maçlarımızı yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konferans Ligi'ndeki rövanş maçlarımızı yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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