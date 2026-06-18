Hikmet Karaman: Bizim çocuklarımız 6 puanı aldığında bu eleştirilerin fazla abartılı olduğunu söylemeye başlayacağız
'Paraguay, Avustralya'dan daha ciddi bir rakip'
'Süreklilik haline getirmemiz gerekiyor'
'Bir daha küme düşme hattında takım almam'
'Iğdır FK'nın dünya piyasasında gündeme gelmesi gururlandıran bir olay'
'Fenerbahçe'de yeni bir gelişim var'
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
00.30 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında konuşacak
02.45 A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak
03.45 A Milli Futbol Takımı'nda Paraguay maçının hazırlıkları devam edecek
DÜNYA KUPASI
19.00 Çekya - Güney Afrika
22.00 İsviçre - Bosna Hersek
02.00 Gana - Panama
05.00 Özbekistan - Kolombiya
VOLEYBOL
-2026 FIVB Milletler Ligi
19.30 Türkiye - Fransa
TOSFED
14.00 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Katar Otomobil ve Motosiklet Federasyonu arasında TOSFED İstanbul Park'ta protokol imza töreni ve basın toplantısı gerçekleşecek.
Son Dakika › Spor › Hikmet Karaman: Eleştiriler Abartılı - Son Dakika
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