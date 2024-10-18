Hikmet Karaman\'ın yeni takımı herkesi şaşırttı

Spor

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Son olarak Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştıran ve yaz aylarında görevden ayrılan Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu.

ZIMBRU'NUN BAŞINA GEÇTİ

Moldova 1. Lig ekibi Zimbru Chisinau, Hikmet Karaman ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Karaman ile prensip anlaşmasına varıldığı, imza prosedürlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Türkspor'da başlayan Hikmet Karaman daha sonra Kocaelispor, Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Adanaspor, Rizespor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Alanyaspor ve son olarak Adana Demirspor'da görev aldı.