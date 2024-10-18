Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Spor

Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı

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Son olarak Adana Demirspor'da görev yapan teknik direktör Hikmet Karaman, Avrupa'ya açıldı. Karaman, Moldova 1. Lig ekibi Zimbru ile anlaşmaya vardı. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

18.10.2024 11:22  Güncelleme: 11:42
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Son olarak Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştıran ve yaz aylarında görevden ayrılan Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu.

ZIMBRU'NUN BAŞINA GEÇTİ

Moldova 1. Lig ekibi Zimbru Chisinau, Hikmet Karaman ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Karaman ile prensip anlaşmasına varıldığı, imza prosedürlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Türkspor'da başlayan Hikmet Karaman daha sonra Kocaelispor, Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Adanaspor, Rizespor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Alanyaspor ve son olarak Adana Demirspor'da görev aldı.

Hikmet Karaman\'ın yeni takımı herkesi şaşırttı

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Son Dakika Spor Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İdris Uzumcu:
    Türkiye de ne başarısı varki yurtdışında o olsun iki ay sonra kovulur 21 21 Yanıtla
  • Samet Alhan:
    Tam yeri hiç gelme ordan 14 9 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Adam dikiş tutturamamış ki.ligdeki toplam takımdan fazla takım çalıştırmış.lige yeni çıkan hemen göreve getirmiş.ligimiz birilerinin tekelinde olmamalı artık.alttan gümbür gümbür gelen alt yapı antrönerleri de değerlendirilmeli 13 6 Yanıtla
    soner:
    Ne alaka ? Çok takımda çalışan başarısız mı ? O zaman ne diye takımlar istemiş adamı ? 4 2
  • Koray ERDOGAN:
    Garibim kim teklif etse atliyor hemen 7 9 Yanıtla
  • ?????? ??????:
    Hikko efendi bakalım orda ne yapacak 12 3 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Şu adamdaki antrenörlük lisansınbende olsa ah ah 1 2 Yanıtla
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