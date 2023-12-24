Hiperaktif Genç Sporcunun Muaythai Başarısı

Kayseri'de hiperaktif olduğu gerekçesiyle küçük yaşta yönlendirildiği muaythaide birçok madalya kazanan 21 yaşındaki Ezgi Keleş, başarılarını yenileriyle taçlandırmak istiyor.

Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Ezgi Keleş'e 8 yaşında tedavi için götürüldüğü hastanede olağandışı hareketlilik ve anormal derecede aktif olma gerekçesiyle hiperaktif tanısı konuldu.

Gördüğü tedaviye rağmen iyileşmeyen Ezgi Keleş, bir akrabasının önerisi üzerine ailesi tarafından muaythai sporuna yönlendirildi.

Antrenmanlarını spor salonundaki milli takım antrenörü Göksel Cingöz himayesinde yapan Ezgi Keleş'in sağlığındaki düzelmeyi gören ailesi, kızlarına bu spora devam etmesi için destek verdi.

Gayreti, hırsı, disiplini ve spora olan sevgisiyle Yeni Demirspor Kulübü adına katıldığı minikler, yıldızlar, alt gençler, üst gençler, 23 yaş üstü ve büyükler kategorilerinde 9 kez Türkiye şampiyonu olan Ezgi Keleş, aynı zamanda milli takım forması giyme başarısı da elde etti.

Ezgi Keleş, 12 yıllık spor hayatında 2016 ve 2018'de Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda birinci, 2019'da Antalya'daki Gençler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü, 2021'de Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda ikinci, geçen yıl İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası'nda birinci, Abu Dabi'deki Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ikinci ve Samsun'daki Üniversiteler Arası Dövüş Oyunları'nda birinci oldu.

Genç yaşta elde ettiği başarılara bu yıl Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'ndaki birincilik ve Polonya'da gerçekleşen Avrupa Oyunları'ndaki üçüncülük madalyalarını ekleyen Ezgi Keleş, yeni şampiyonluklar yaşamak ve İstiklal Marşı'nı okutmak için antrenmanlarını Kayseri'de sürdürüyor.

"Muaythai beni özgürleştiriyor"

Milli sporcu Ezgi Keleş, AA muhabirine, hiperaktif tanısı sonrası gördüğü yaklaşık bir yıllık tedavi sürecini anlattı.

Çok severek yaptığı muaythaiye 9 yaşında başladığını belirten Ezgi Keleş, "Beni özgürleştiriyor. Bazı insanlar için bu korkutucu ya da zor gelebilir ama belki de ben muaythainin zorluğunu seviyorum, bana mutluluk veriyor." diye konuştu.

Ezgi Keleş, spor hayatındaki başarılardan ve milli takıma seçilme sürecinden bahsederek, kendisine her zaman destek veren ailesine ve antrenörüne teşekkür etti.

Başarılı olabilmek için yoğun antrenman yaptığını ifade eden Ezgi Keleş, şunları söyledi:

"Herkes bu sporu yapmalı. En büyük hedefim vatanıma ve milletime örnek bir sporcu olmak, sayısız kez İstiklal Marşı'nı okutmak ve sayısız kez dünya şampiyonu olmak. Ailem bana hep destek oldu. Hiçbir zaman ön yargılı davranmadılar. Ben istediğim için onlar da her zaman destek oldu. Babam önceden bu tarz sporlarla uğraşmış, onun içindeki uhdeyi ben törpülemiş oldum. En çok o destek oldu. Onların desteğiyle ilerledim."

"Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz"

Milli takım antrenörü Göksel Cingöz ise Türkiye şampiyonalarında hiç yenilgisi bulunmayan, uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde eden sporcusuyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Ezgi'nin hiperaktif olması dolayısıyla antrenmanlara daha çabuk konsantre olduğunu belirten Cingöz, "Ben Ezgi'nin Türk Milli Takımı'na uzun yıllar hizmet edebilecek, İstiklal Marşı'nı defalarca okutabilecek bir yetenek olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cingöz, Kayseri adına birçok derece etmiş sporcusu için destek beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni başarılar elde etmek için haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz, bazen çift bazen de tek. Bu bağlamda hem teknik ve taktik hem de vücudunu geliştirebilecek antrenmanlarımız devam ediyor. Kayseri adına birçok derece elde ettiğimiz çocuğumuzu inşallah Kayseri ve Türkiye daha iyi tanır. Çok büyük emeklerle buralara geliyorlar. Çok büyük fedakarlık yaparak bu şampiyonalara hazırlanıyorlar. Bu anlamda hem kendim hem kulübüm hem de milletim adına sporcumuza teşekkür ediyorum."