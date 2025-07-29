Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.
Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde ilk müsabaka, Ukrayna ile Macaristan arasında oynandı. Karşılaşma Ukrayna'nın 10-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve sporseverler izledi.
Bugün ayrıca Malta- Bulgaristan, Litvanya- Lüksemburg ve Türkiye- Finlandiya maçları oynanacak.
Şampiyona 2 Ağustos Cumartesi sona erecek.
Son Dakika › Spor › Hokey Şampiyonası Kırklareli'nde Devam Ediyor - Son Dakika
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