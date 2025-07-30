Hokey Şampiyonası Kırklareli'nde Devam Ediyor

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.
Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü günündeki ilk müsabaka, Malta ile Macaristan arasında oynandı. Karşılaşma, Malta'nın 5-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci müsabakada ise Ukrayna ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ukrayna, 15-0 kazandı.
Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile sporseverler izledi.
Bugün ayrıca Litvanya- Finlandiya ve Türkiye- Lüksemburg maçları oynanacak.
Şampiyona, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
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