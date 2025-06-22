Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca ''en centilmen'' seçildi - Son Dakika
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Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca ''en centilmen'' seçildi

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Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca \'\'en centilmen\'\' seçildi
22.06.2025 18:34
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Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca \'\'en centilmen\'\' seçildi
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Sivas'ta devam eden Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda rakibi salona geç kalınca hükmen galip ilan edilen sporcu, rakibinin gelmesiyle teknik komitenin ''Güreşir misin?'' teklifini kabul etti ve 5-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Sporcuya, örnek davranışından dolayı ''en centilmen güreşçi'' madalyası verildi

Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda rakibinin salona geç kalması nedeniyle hükmen galip ilan edilen güreşçi, rakibinin gelmesiyle teknik komitenin "Güreşir misin?" teklifini kabul etti ve 5-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Sporcuya, örnek davranışından dolayı "en centilmen güreşçi" madalyası verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen organizasyonda Bartın Ulu Çınar Spor Kulübü sporcusu Akıncan Yıldırım, rakibi Ramazan Tunahan Kılıç maça geç kalınca hakem tarafından hükmen galip ilan edildi. Teknik komite, Akıncan Yıldırım'a, rakibi Ramazan Tunahan Kılıç'ın salona gelmesiyle güreşip güreşmeyeceğini sordu.

Hükmen galip ilan edilmesine rağmen güreşmeyi kabul eden Akıncan, rakibine 5-0 mağlup olarak organizasyondan elendi. Örnek davranışından dolayı Akıncan Yıldırım'a Türkiye Güreş Federasyonu tarafından "en centilmen güreşçi" madalyası verildi. Akıncan Yıldırım, AA muhabirine, rakibi mindere çıkmayınca hakemin elini kaldırarak kendisini galip ilan ettiğini söyledi.

Rakibinin salona gelmesiyle güreşmek istediğini belirten Akıncan, mağlup olmasına rağmen aldığı centilmenlik madalyasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

''SPORCUM ÖRNEK DAVRANIŞIYLA BİZLERİ SEVİNDİRDİ''

Akıncan Yıldırım'ın antrenörü İshak Çapaş ise müsabaka saatinin ardından geçen 10 dakikaya rağmen rakibin mindere gelmediğini söyledi.

Rakibin gelmesiyle hakemlerin Akıncan'a güreşmek isteyip istemediğini sorduğunu aktaran Çapaş, sporcusunun güreşip mağlup olmasına rağmen "en centilmen sporcu" ödülünü aldığını ifade etti.

Örnek davranışından dolayı Akıncan'ı kutlayan Çapaş, "Süper bir organizasyon oldu. Her şeyiyle dört dörtlük bir turnuva oldu. Biz ata sporunun neler gerektirdiğini sporcularımıza yansıtıyoruz. Ahlak ve terbiyeyi yansıttığımız için sporcumuz da gereğini yaparak yaptığı davranışla bizleri sevindirdi." diye konuştu.

''RAKİBİM SAYESİNDE MAÇA ÇIKARAK 3. OLDUM''

Kahramanmaraş Tek Işık Spor Kulübü sporcusu Ramazan Tunahan Kılıç, rakibini tebrik etti.

Hükmen galip gelmesine rağmen rakibinin maça çıkmak istediğini dile getiren Tunahan, "Maça geç kalmıştım. Rakibim sayesinde maça çıktım. İlk defa güreşiyorum ve 3. olduğum için çok mutluyum." dedi.

Tunahan'ın annesi Rabia Kılıç da trafik yoğunluğu nedeniyle müsabakaya geç kaldıklarını belirtti.

Galip gelmesine rağmen Akıncan Yıldırım'ın güreşmeyi kabul ettiğini kaydeden Kılıç, "Akıncan güreşmeyi kabul edince, Tunahan'a bir şans doğdu. Ailesine çok teşekkür ederim, çok güzel bir evlat yetiştirmişler. Pırlanta gibi merhametli bir evlat yetiştirmişler. Sizin sayenizde Tunahan maça çıktı, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Centilmen, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca ''en centilmen'' seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Güngör:
    hadi su 500 troll bakin bu habere bir sey yazin ...yok kafa hep 5 10 kelimenin gectigi haberlerde.. ah siz var ya siz diyerek bu minigi tebrik edip, yolu bahti acik olsun diyorum.. 25 0 Yanıtla
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