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Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim - Son Dakika

Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim

16.11.2021 20:05
Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim

Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı, İngiliz medyasına röportaj verdi. Kendinden bahseden Ilıcalı, "Türkiye'de beni birine sorarsanız, yalnızca olumlu şeyler duyarsınız. Bu benim gurur duyduğum bir şeydir. Kendi hakkımda konuşmayı sevmem ama en güvenilir Türkler arasında ilk 5 içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'i almak için artık gün sayan Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e röportaj verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Ilıcalı, satın alma sürecinden bahsederken kendiyle ilgili bilgiler verdi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"BENİ ÇOK İYİ TANIYORLARDI"

"Mayıs ve Haziran ayında satın alma sürecini konuşmak için Hull'a gitmiştim.Her iki tarafça da çok fazla ayrıntı tartışıldı. Allam Ailesi kulübü, daha üst seviyeye taşıyacak birine satmak istiyorlardı. Beni de çok iyi tanıyorlardı.

"HAKKIMDA YALNIZCA OLUMLU ŞEYLER DUYARSINIZ"

Türkiye'de beni birine sorarsanız, yalnızca olumlu şeyler duyarsınız. Bu benim gurur duyduğum bir şeydir. Kendi hakkımda konuşmayı sevmem ama en güvenilir Türkler arasında ilk 5 içerisindeyim. Bu benim insanlara yaklaşımımdan kaynaklanıyor.

"İLGİDEN ÖTÜRÜ SOKAKLARDA RAHATÇA YÜRÜYEMİYORUM"

Çok sıcakkanlı biriyim ve hayatımı sadece eğlenmek için yaşamıyorum. İnsanlara yardım etmek ve onlarla iyi ilişkiler kurmak istiyorum. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'de insanlar beni çok seviyor, gördüklerinde sarılıyorlar. Beni evlerine ya da restoranlarına davet ediyorlar. İlgiden ötürü sokaklarda rahatça yürüyemiyorum.

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ama diğer takım taraftarları da beni sever. Bu nedenle çok gurur duyuyorum. Geçen ay Trabzonspor maçındaydım. Trabzonspor'un ateşli ve tutkulu taraftarları bile bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu bilmelerine rağmen benimle fotoğraf çektirmek istediler.

"İYİ BİR ÖRNEK OLMAYI UMUYORUM"

Genç İngiliz halkı ve tüm Hull topluluğu için iyi bir örnek olmayı umuyorum. En önemli hedeflerimden biri taraftarlarla büyük bir bağlantı kurmak ve kulübü bir araya getirmek olacak.

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Son Dakika Spor Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim - Son Dakika
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