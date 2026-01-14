Hull City'nin 7 ayda gerçekleştirdiği inanılmaz dönüşüm - Son Dakika
Spor

Hull City'nin 7 ayda gerçekleştirdiği inanılmaz dönüşüm

Hull City'nin 7 ayda gerçekleştirdiği inanılmaz dönüşüm
14.01.2026 14:16
Hull City, geçen sezon son haftada averajla ligde kalmayı başarırken 7 ay içinde yaptığı teknik direktör ve kadro hamleleriyle yeniden Premier Lig yarışına ortak oldu. Acun Ilıcalı yönetiminde revizyona giden takım, sınırlı bütçeyle kurduğu kadroyla üst sıralara tutundu ve yoğun fikstür öncesi hedefi ''Premier Lig'' olarak netleştirdi.

Hull City, 7 ay önce küme düşme kabusunun eşiğindeyken bugün yeniden Premier Lig hedefini konuşuyor. Geçen sezonun son haftasında averajla ligde kalan Acun Ilıcalı'nın takımı, yapılan köklü değişim ve nokta atışı hamlelerle bu sezon üst sıralara tutunmayı başardı.

KÜME DÜŞME KABUSU KIL PAYI ATLATILDI

Championship'te geçen sezon son haftaya 22. sırada giren Hull City, Portsmouth deplasmanında yaşadığı stres dolu maçtan 1 puanla ayrıldı. Skor avantajını koruyamayan Hull, ligde kalmak için diğer maçlardan gelecek haberlere kulak kabarttı. Luton Town'un West Bromwich deplasmanında 5-3 kaybetmesiyle Hull City, 49 puanda eşitliği yakaladığı rakibini averajla geride bırakarak ligde kaldı.

ACUN ILICALI İPLERİ ELİNE ALDI

Kulübün sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, yönetimdeki değişimlerin ardından 2025 yazında tüm planlamayı bizzat üstlendi. Kadroyu baştan aşağı yenilemek, doğru teknik kadroyu kurmak ve hedefi yeniden yukarıya çevirmek için kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatıldı.

JAKIROVIC HAMLESİYLE YENİ SAYFA

Teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic getirildi. Jakirovic'in geçmiş takımlarında yakaladığı puan ortalamaları ve Türkiye'de Kayserispor'la aldığı sonuçlar, Hull City'nin tercihinde belirleyici oldu. Kulüp, bu hamleyle sahaya daha organize ve rekabetçi bir yapı yansıtmayı amaçladı.

KADRODA BÜYÜK TEMİZLİK

Yeni dönemle birlikte takımda ciddi bir revizyon yapıldı. Bazı oyuncular bonservisle gönderilirken, verim alınamayan isimlerle de yollar ayrıldı. Bu süreç, maaş yükünü azaltıp yeni transferler için alan açan kritik bir adım olarak öne çıktı.

SINIRLI BÜTÇEYLE NOKTA ATIŞ TRANSFERLER

Kulüp, satışlardan gelen gelirle büyük bir harcama gücüne ulaşamayınca bedelsiz ve düşük maliyetli transferlere yöneldi. Forvet hattında Oli McBurnie ile tecrübe, Joe Gelhardt ile genç dinamizm kazandırılırken; orta saha ve savunmaya da Championship'i bilen isimlerle takviye yapıldı. Beşiktaş'tan Hadziahmetovic'in 700 bin euro kiralama bedeliyle kadroya katılması, bu süreçteki tek doğrudan bonservis harcaması olarak dikkat çekti. Trabzonspor'dan John Lundstram transferi de kadronun tecrübesini artıran hamlelerden biri olarak öne çıktı.

SEZONUN KIRILMA NOKTASI: ZORLU 6 MAÇTAN 14 PUAN

Hull City sezona inişli çıkışlı başlasa da kritik süreçte önemli bir reaksiyon verdi. Zorlu 6 maçlık periyottan 14 puan çıkaran ekip, bu seriyle yeniden üst sıraların yarışına dahil oldu ve Premier Lig hayalini diri tuttu.

FİKSTÜR "METROBÜS GİBİ": 11 GÜNDE 4 MAÇ

Championship temposu bu sezon da kendini hissettiriyor. Hull City, 20 Ocak ile 31 Ocak arasında 11 günde 4 maça çıkacak ve bu periyotta 3 kez deplasmana gidecek. Takımın bu yoğun fikstürden alacağı sonuçların, sezon hedefi açısından belirleyici olması bekleniyor.

PREMIER LİG HAYALİ YENİDEN MASADA

Maç eksiği ve averajla 7. sırada yer aldığı belirtilen Hull City'nin, doğrudan Premier Lig anlamına gelen ilk iki sıra ile arasında yalnızca 5 puan olduğu vurgulanıyor. Taraftarın morali yükselirken, kulübün hedefini yeniden Premier Lig olarak belirlemesi dikkat çekiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Muharrem Yüzügüldü Muharrem Yüzügüldü:
    Erzurum sporu alsaydın en azından seni yurdumuzda görürdük başarılarını acun 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
