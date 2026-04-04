İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan millilere müjde: Dünya Şampiyonu olursak hayal edemeyecekleri şeyler olacak
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan millilere müjde: Dünya Şampiyonu olursak hayal edemeyecekleri şeyler olacak

04.04.2026 19:20
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli takım oyuncularına verilen prim hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Primleri kendi paramızla veriyoruz. Para böyle günler içindir. Mezara götürmeyeceğiz. Hatta Dünya Şampiyonu olursak oyuncular belki de hayal edemeyecekleri şeylerle karşılaşacaklar'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin öncesinde açıklamalarda bulundu.

''KİM HAK EDİYORSA O KAZANSIN''

Zorlu maç hakkında konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor-Galatasaray maçına dair tek arzum, bu akşam sahada hakemi kimse görmesin. Oynanan futbolu görsün. Kimsenin hakkı yenmesin. Sahada kim hak ediyorsa, o kazansın." dedi. 

"HAYAL EDEMEYECEĞİNİZ ŞEYLERLE KARŞILAŞACAKSINIZ' DEDİM''

A Milli Takım ile ilgili prim tartışmaları hakkında konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Cenab-ı Allah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bu günler için lazım. Çocukları biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz, kimse merak etmesin. Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz. Dünya şampiyonu olun dedim; belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız dedim. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin." ifadelerini kullandı.

"BİZ TÜRK İSLAM ALEMİNİ TEMSİL EDİYORUZ"

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğu, "Çok değerli federasyon başkanları, Türk futboluna hizmet etti. Trabzonlu olarak ayırmanın davası yok; bu, milli bir dava. Hatta sadece 80 milyon olarak düşünmeyin, biz Türk İslam alemini temsil ediyoruz. 20'ye yakın ülke federasyon başkanı beni aradı. 'Biz Türkiye'nin başarısını istiyoruz, gurur duyacağız' dediler. Kosova Federasyon başkanı başarılar diledi, 'Bizi mahçup etmeyin' dedi. Cenab-ı Allah nasip eder inşallah kupayı almayı, alır geliriz inşallah." yorumunu yaptı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • cakmacar63 cakmacar63:
    Türk islam alemini temsil ettiğimiz için dibimizde zalimler tarafından müslümanların katledilmesindeki en büyük utanç payı da bizimdir. Nereden baksan rezillik. işimize gelince islam kelimesini ağzımıza alıyoruz. Elimizi taşın altına koymak gerekirse üç maymunu oynuyoruz. 36 7 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Çakma kabadayi 29 6 Yanıtla
  • ensari.alp ensari.alp:
    nasıl bir islam bu millet açlıktan ölüyor o zaman garibanlara yetimlere yardım edin futbolcuların daha mı çok paraya ihtiyaçları var 24 2 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    varolasın Tayyip Erdoğan futbolda da biz Türk islam lafını ettirdin Maşeallah gerisi gelir inşellah 15 6 Yanıtla
  • ssonmez1988 ssonmez1988:
    Tabi canım kendi paranızı veriyorsunuz. Hakkımı helal etmiyorum. Kime ne veriyorsunuz. Milli takım diyoruz. ‘’Vatanini seven görevini en iyi yapandır’’ diyoruz… 14 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
