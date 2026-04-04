İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan millilere müjde: Dünya Şampiyonu olursak hayal edemeyecekleri şeyler olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin öncesinde açıklamalarda bulundu.

''KİM HAK EDİYORSA O KAZANSIN''

Zorlu maç hakkında konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor-Galatasaray maçına dair tek arzum, bu akşam sahada hakemi kimse görmesin. Oynanan futbolu görsün. Kimsenin hakkı yenmesin. Sahada kim hak ediyorsa, o kazansın." dedi.

"HAYAL EDEMEYECEĞİNİZ ŞEYLERLE KARŞILAŞACAKSINIZ' DEDİM''

A Milli Takım ile ilgili prim tartışmaları hakkında konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Cenab-ı Allah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bu günler için lazım. Çocukları biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz, kimse merak etmesin. Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz. Dünya şampiyonu olun dedim; belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız dedim. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin." ifadelerini kullandı.

"BİZ TÜRK İSLAM ALEMİNİ TEMSİL EDİYORUZ"

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğu, "Çok değerli federasyon başkanları, Türk futboluna hizmet etti. Trabzonlu olarak ayırmanın davası yok; bu, milli bir dava. Hatta sadece 80 milyon olarak düşünmeyin, biz Türk İslam alemini temsil ediyoruz. 20'ye yakın ülke federasyon başkanı beni aradı. 'Biz Türkiye'nin başarısını istiyoruz, gurur duyacağız' dediler. Kosova Federasyon başkanı başarılar diledi, 'Bizi mahçup etmeyin' dedi. Cenab-ı Allah nasip eder inşallah kupayı almayı, alır geliriz inşallah." yorumunu yaptı.