İbrahim Hatipoğlu: 4'te 4 mutluluğu - Son Dakika
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Spor

İbrahim Hatipoğlu: 4'te 4 mutluluğu

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Galatasaray'ın 4'te 4'le başlayan sezonu hakkında konuşan Hatipoğlu, 6'da 6 hedeflediklerini belirtti.

15.09.2024 01:15
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- İbrahim Hatipoğlu: "Lige 4 galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Galatasaray Yönetim Kurulu Muasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu:

"Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçında da galip gelerek 6'da 6 yapmak istiyoruz"

"Bu sezon Osimhen'i izlemenin tadını çıkaralım"

"Başarılı bir transfer dönemi geçirdiğimize inanıyorum"

" Cenk Ergün'ün istifası sürpriz oldu"

İSTANBUL - Galatasaray Yönetim Kurulu Muasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 5-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi mücadele eden bir takım olduklarını ve lige 4'te 4 yaparak başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Muasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 5-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi oynadıklarını ve net bir galibiyet aldıklarını ifade eden Hatipoğlu, "Galatasaray bugün gerçekten taraftarlarımıza güzel bir maç izlettirdi. Çok net bir galibiyet aldık. Hem Rizespor'u, hem maçın hakemini hem de kendi oyuncularımızı kutluyorum. İki haftadır aynı skorla kazanıyoruz ve lige 4 galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni arkadaşlarımız, takıma hizmet eden, forma için mücadele eden bir görüntü çizdiler. Çok kısa bir sürede, birkaç antrenmanla sahaya çıkan yeni oyuncularımız bu takıma ne kadar katkı vereceklerini gösterdiler. Bugün bir kez daha bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu, 25. şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızı ne kadar hak ederek mücadele edeceğimizin ilk sinyalini vermiş olduk. Umarım hep güzel oynayarak, iyi mücadele ederek galibiyetler alır, bu seriyi devam ettiririz" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok büyük bir bilgi kirliliği oldu"

Transfer süreciyle ilgili ilerleyen günlerde basın toplantısı organize edeceklerini söyleyen İbrahim Hatipoğlu, "Çok büyük bir bilgi kirliliği oldu. Süreçler çok yanlış yönlendirildi ve yanlış değerlendirildi. İhtiyacımız olan bölgelere oyuncularımızı aldık. İyi bir takım olacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımız da bunun ilk sinyallerini bugün verdiler" diye konuştu.

"Gaziantep ve Fenerbahçe maçında da galip gelerek 6'da 6 yapmak istiyoruz"

Fenerbahçe derbisini, Gaziantep FK ile oynayacakları maçtan sonra düşüneceklerini belirten Hatipoğlu, "Galatasaray - Fenerbahçe maçları her zaman çok büyük heyecanlara, çekişmelere sahne olmuştur. Öncelikle Gaziantep FK ile oynayacağımız erteleme maçını düşünüyoruz. Bu maçı kazandıktan sonra tüm takım konsantre şekilde mücadelemizi verip, galip gelerek ligde 6'da 6 yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu başarabilecek bir kadromuz ve gücümüz olduğunu zaten bugün gösterdik" ifadelerini kullandı.

Benfica formasıyla ilk maçında gol atan Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de konuşan İbrahim Hatipoğlu, "Kerem'i kutluyorum. İlk maçında gol attı. Kerem, Galatasaray'a hizmet etmiş, önemli bir futbolcusuydu. Öyle olması gerekiyordu. Detaylarını da sonra konuşuruz" şeklinde konuştu.

"Bu sezon Osimhen'i izlemenin tadını çıkaralım"

Napoli'den kiralanan Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile ilgili de değerlendirmede bulunan Hatipoğlu, "Osimhen, dünyadaki en önemli forvet oyuncularından bir tanesi. En pahalı oyunculardan bir tanesi. Öncelikle bu sezon Osimhen'i izlemenin tadını çıkaralım. Şimdiden bu tip tartışmalara, bu tip konulara girmeye gerek yok. Uzun bir süre bizimle birlikte. Tüm Türk futbolseverlere Osimhen'in performansını izletelim. Bugün bizim oyuncumuz. Haziran ayına kadar bizimle birlikte. Umarım onunla birlikte hem 25. şampiyonluğumuzu hem de Avrupa Ligi'nde final oynayan takım oluruz. Oyuncularımızın hepsi son derece başarılı ve iyi bir performans sergiledi" diye konuştu.

"Başarılı bir transfer dönemi geçirdiğimize inanıyorum"

Yapılan eleştirilerin sorulması üzerine ise İbrahim Hatipoğlu, "Bizim için önemli olan yaptığımız transferlerin sonuçlarını sahada görmek. Bunları sosyal medyada tartışmak; tamam taraftarlarımıza saygı gösteriyorum ama orada sadece taraftarlar yok. Orada her türlü tartışmayı başlatan hesap var. Galatasaray taraftarının eleştirisi bizim için önemli. Bizim hocamız, oyun anlayışımız ve onun belirlediği bir transfer politikamız vardı. Ben başarılı bir transfer dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Bunun sonucu sahadaki performanslarla ortaya çıkacak" diye konuştu.

Cenk Ergün'ün, futbol direktörlüğünden istifasının hatırlatılması üzerine Hatipoğlu, "Sürpriz bir istifa oldu. Cenk, beraber çalıştığımız arkadaşımızdı" dedi.

"Sözleşmeli oyuncu için başka bir kulübün başkanının hayal kurması beyhude bir iş"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili çıkan transfer haberleri için ise İbrahim Hatipoğlu, "Icardi, bu takımın başarılı bir oyuncusu. Sakatlık dönemi yaşıyor. Önümüzdeki sezonun sonuna kadar bizimle sözleşmesi var. Bir yerde yazılıyor sonra böyle bir şey konuşuluyor. Sözleşmeli bir oyuncu için bir başka kulübün başkanının hayal kurması beyhude bir iş. Bu işin yolu Galatasaray ile iletişim kurmaktır. Öyle bir müracaat geldiğinde de nasıl bir cevap vereceğimizi hepiniz çok net şekilde görürsünüz" açıklamalarında bulundu.

İtalyan ekibi Napoli'den transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sözleşmesinin de haziran ayına kadar olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İbrahim Hatipoğlu: 4'te 4 mutluluğu - Son Dakika

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