İç Anadolu\'da 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Kırıkkale'de, Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletli gruplar pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonunun desteğiyle düzenlenen turun Nevşehir ayağı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı.

Burada toplanan bisikletliler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe, Yeşilay Bölge Koordinatörü Mehmet Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta Fatma Temel Turhan Ortaokulu önünde bir araya gelen grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Programa, Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Abdullah Ceylan, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kırşehir

Yeşilay Kırşehir Şubesi ekipleri, Askerlik Şubesi kavşağında bir araya gelen gruba, günün anısına tişört, yelek ve şapka dağıttı.

Burada toplanan bisikletliler, Ankara ve Terme Caddelerinden geçerek Cacabey Gençlik Merkezi'ne ulaştı.

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 12. kez bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bisiklet turunun amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Koyuncu, "Sağlıklı yaşam ve hayatla ilgili geleceğin teminatı gençlerimize örnek teşkil etmek istiyoruz. Çalışmamızın temel gayesi sağlıklı yaşamaktır. Yeşilay tüm bağımlılık türlerine karşı bunu hedefliyor. Farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Niğde

Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan dönerek meydana kadar pedal çevirdi.

Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, yaptığı konuşmada, "Bu pazar Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplandık. 12'ncisini düzenlediğimiz sağlığa pedal çevirme etkinliğimize katılan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Yeşilay." dedi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de düzenlenen bisiklet turu, Cumhuriyet Demokrasi Meydanı'nda başladı.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı 6 kilometrelik parkur, Cumhuriyet Demokrasi Meydanı???????'nda tamamlandı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın sadece madde bağımlığıyla değil her türlü bağımlılıkla mücadelede çok kıymetli hizmetler yaptığını belirtti.

Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Yusuf Çalık ise bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak istediklerini kaydederek, etkinliğin düzenlenmesine destek olanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.