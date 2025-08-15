Icardi, 281 Gün Sonra Gol Attı - Son Dakika
15.08.2025 23:56
Mauro Icardi, sakatlığın ardından Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Karagümrük maçında gol attı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü ve kaptanı Mauro Icardi, sakatlığının ardından 281 gün sonra çıktığı ilk maçında golle buluştu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Mücadele Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve taraftarlar için de ayrı bir anlam taşıdı. Sakatlığını atlatan 32 yaşındaki forvet, 281 gün sonra ilk maçına çıktı. RAMS Park'ta golcü futbolcuya maç boyu sevgi gösterisinde bulunuldu. Maça yedek kulübesinde başlayan tecrübeli forvet, 81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Aynı zamanda takımdan ayrılan Fernando Muslera'nın ardından Galatasaray'ın yeni kaptanı olan Icardi, oyuna girdiği esnada Abdülkerim Bardakcı, kaptanlık pazubendini kendisine bıraktı.

Maçın 87. dakikasında Torreira, ceza yayında yaptığı presle topu kaptı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Torreira'nın pasını sol tarafta boş pozisyondaki Mauro Icardi'ye bırakmasının ardından golcü futbolcu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi ve oyuna girdikten 6 dakika sonra golünü attı. Arjantinli oyuncu, 300 gün sonra da golle buluştu. Mauro Icardi, son golünü 2024-2025 sezonunun 9. haftasında Antalyaspor'a karşı atmıştı.

Arjantinli golcü, maç sonu 3'lüsü çekerek taraftarla beraber galibiyeti kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

