Icardi'nin sakatlığı MR ile belirlenecek - Son Dakika
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Spor

Icardi'nin sakatlığı MR ile belirlenecek

Icardi\'nin sakatlığı MR ile belirlenecek

Galatasaray doktoru Yener İnce, Icardi'nin dizindeki esnemeyi ve ağrısını değerlendiriyor.

07.11.2024 23:52
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Yener İnce: Icardi'nin dizinde bir esneme oldu; bağ hasarı var veya yok diyemiyoruz

Uğur GÜLBOY/ İSTANBUL, - GALATASARAY Kulübü Doktoru Yener İnce, Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak mücadeledeye devam edemeyen Mauro Icardi ile ilgili "Mauro ile ilgili yarın sabah MR çekeceğiz. Ondan sonra netleştireceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var veya yok diyemiyoruz. Ağrısı çok. Şimdilik tedavisini yaptık. Yarın MR çekilecek" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü hafta maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Müsabakanın 82'nci dakikasında sakatlık yaşayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, oyuna devam edemedi ve sahayı sedye ile terk etti. Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, mücadelenin ardından golcü oyuncunun sakatlığına ilişkin, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Müsabakada 2 gol kaydeden Victor Osimhen'in yorgunluk nedeniyle oyundan çıktığını belirten İnce, "Mauro ile ilgili yarın sabah MR çekeceğiz. Ondan sonra netleştireceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var veya yok diyemiyoruz. Ağrısı çok. Şimdilik tedavisini yaptık. Yarın MR çekilecek. Sonrasında resmi olarak açıklayacağız. Dizin içinde muayene ile anlayabileceğin bağlar var ama hiçbir şey yok desem sonra bir şey çıksa saçma bir şey olur. MR'ı bekleyip konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'nin sakatlığı MR ile belirlenecek - Son Dakika

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