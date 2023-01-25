Icardi talimatı verdi, alışveriş sonrası kasaya gelen Wanda Nara sinirden çılgına döndü

İlişkileri uzun süre gündemi meşgul eden Icardi ile Wanda Nara çifti, boşandıktan sonra da ses getirmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın son hamlesi, Nara'yı adeta küplere bindirdi.

KREDİ KARTLARINA BLOKE KOYDURDU

İtalyan basınında yer alan habere göre, Wanda Nara'ya karşı kılıçları çeken Mauro Icardi, eski eşine verdiği özel jeti geri alırken, kredi kartlarına da bloke koydurdu. Kartlarının iptal edildiğini alışveriş yaptığı mağazada öğrenen Nara ise sinir krizi geçirdi.

ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Wanda Nara'ya savaş ilan eden Icardi'nin sıradaki hamlesi ise çocuklarının velayetlerini almak olacak. Bu konuda mücadele verecek Arjantinli yıldızın çocukları Francesca ve Isabella'nın velayetini alamasa bile ortak gözetim altında yaşamaları için tüm imkanları zorlayacak.