İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı

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2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. İçişleri Bakanlığı, bu kritik maç öncesinde bir video klip yayınlayarak Milli takıma destek mesajı verdi. O paylaşımı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Zerzevan'da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi Ay Yıldız atan milyonların da duaları sizlerle'' sözleriyle paylaştı.

06.07.2024 15:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Hollanda ile karşılaşacak Türk Milli Takımına başarılar diledi. Jandarma personellerinin yer aldığı video, izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak kritik mücadeleyi milyonlarca kişi takip edecek.

A MİLLİLER SON 16'YA ADINI YAZDIRDI

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçtaay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

BAKANLIKTAN AY YILDIZLI EKİP İÇİN ÖZEL VİDEO

Türk milletinin gözü kulağı bu maça dikkat kesilmişken İçişleri Bakanlığı, tüyleri diken diken eden bir video klip yayınlayarak Milli takıma destek mesajı verdi.

"HER BİR YAVRUMUZ ÇELİK KANATLARIMIZ ALTINDA"

Diyarbakır'ın ücra bir köyünde top oynayan çocukların üzerinden geçen jandarma helikopterinin içindeki askeri personel, telsiz konuşmasında çocukların ayın top ve kıyafetlerle top oynadığını belirtiyor. Bir süre sonra askeri araçla çocukların yanına gelen jandarma ekipleri Türkiye Milli Futbol Takımı formalarını dağıttı ve yeni bir top hediye etti.

Videoda, "Aydınlık geleceğimiz olan her bir yavrumuz, çelik kanatlarımız altında. Jandarmamız milletimizin hizmetinde. Daima" ifadeleri yer aldı.

"VURDUĞUNUZ GOL, YOLUN SONU FİNAL OLSUN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o videoyu "Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, #BizimÇocuklar'a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan'da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi Ay Yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun." notunu düşerek paylaştı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı

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Son Dakika Spor İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden 'A Milli Takım' paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gökhan Avlar: Tüylerim diken diken oldu 13 1 Yanıtla
  • Zuzu Cimşit: Zamanında bu yapılsaydı harika olurdu ülkemiz için çok geç değiliz hayı ülkemin çocukları gençleri yaşlı ablaları anneleri nineleri hep birlikte bir olalım dış nifaklara aldırmadan bugün biz tümüyle türkiyeyiz 5 1 Yanıtla
  • yavuz d: hevallerden gelen yorum ve dislike lara dikkat!! 3 3 Yanıtla
  • ahmet demir: çok aşırı süper olmuş allahrszı olsun bayıldımmm 4 0 Yanıtla
  • Çengelköylü: TÜRK MİLLETİNİN HER BİR FERDİNİN ORTAYA KOYDUĞU GÜÇ DAHA BAŞKA NASIL ANLATABİLİRDİKİ 2 1 Yanıtla

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