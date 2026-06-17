Iğdır FK'nın 2 Oyuncusu Dünya Kupası'nda Kaptan - Son Dakika
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Iğdır FK'nın 2 Oyuncusu Dünya Kupası'nda Kaptan

Iğdır FK\'nın 2 Oyuncusu Dünya Kupası\'nda Kaptan
17.06.2026 11:02
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Iğdır FK, 2026 Dünya Kupası'nda iki futbolcusuyla temsil ediliyor; Bacuna ve Mendes kaptanlık yaptı.

1'inci Lig ekiplerinden Iğdır FK, 2026 Dünya Kupası'nda 2 futbolcusuyla temsil ediliyor. Orta saha oyuncusu Leandro Bacuna, Curaçao Milli Takımı, sol kanatta oynayan Ryan Mendes ise Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kaptanı olarak dünyanın en büyük futbol organizasyonunda sahaya çıktı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası devam ediyor. 48 ülkenin yer aldığı kupada 1'inci Lig ekiplerinden Iğdır spor FK da 2026 Dünya Kupası'nda 2 futbolcusuyla temsil ediliyor. Iğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna ile Ryan Mendes, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımlarının kaptanı olarak sahaya çıktı.

Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve turnuvada şimdiye kadar mücadele eden en küçük ülke olan Curaçao'nın E Grubu'nda Almanya ile oynadığı mücadelede takımına kaptanlığını Leandro Bacuna yaptı.

Iğdır FK'nın sol kanat oyuncusu Ryan Mendes ise İspanya ile 0-0 berabera kalan Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahada yer aldı.

ŞEHRE KATKI SAĞLIYORLAR

Iğdır FK'nın iki oyuncusunun da Dünya Kupası'nda kaptanlık pazubandını taşıması, kulüp adına önemli bir gurur kaynağı oldu. Iğdır FK'nın CEO'su Hikmet Karaman, şunları söyledi:

"İki futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda kaptan olarak mücadele etmesi kulübün kaliteli ve uluslararası seviyede oyuncular transfer edebildiğini göstermesi açısından değerlidir. Bu, gelecekte oyuncu transferleri ve kulübün marka değeri üzerinde olumlu etki yaratır. Bu manada Başkanımız Cantürk beyin ve Algöz holdingin katkısı çok değerli ve önemlidir. 5 ene öncesinde Amatör kümede olan takımımızın bugünkü geldiği durum fevkalade önemlidir. Bacuna ve Mendes şehir açısından bakıldığında ise Iğdır'ın adı normalde Dünya Kupası haberlerinde pek geçmezken, Bacuna ve Mendes sayesinde ulusal ve uluslararası spor haberlerinde anılması şehrin tanıtımına katkı sağlamaktadır."

IĞDIR KAYISISINDAN ENERJİ ALDILAR

Dünya Kupası'nda sahaya çıkan Leandro Bacuna ve Ryan Mendes, yeşil-beyazlı kulübün taraftarlarını da mutlu etti. Iğdır FK'nın taraftarlarından Şener Aksu, "Doğu Anadolu'nun Çukurovası olan Iğdır'ımızda yetişen Iğdır kayısısından enerjisini alan iki futbolcumuz Dünya Kupası'nda milli takımlarının kaptanı olarak görev yapıyor. Bu da Iğdırspor taraftarı olarak bizim için gurur verici. Her iki sporcumuza da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Taraftarlardan Damla Artunç ise "Iğdırspor'un iki oyuncusunun Dünya Kupası'nda kaptanlık yapıyor olması bizim için gurur verici, başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Futbol, Iğdır, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK'nın 2 Oyuncusu Dünya Kupası'nda Kaptan - Son Dakika

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