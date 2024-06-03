Iğdır Futbol Kulübü, 1'inci Lig'e çıkmanın sevincini kutladı - Son Dakika
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Iğdır Futbol Kulübü, 1'inci Lig'e çıkmanın sevincini kutladı

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Iğdır Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Play-Off finalinde 1461 Trabzon FK'yı yenerek 1. Lig'e çıktı. Takım, kentte düzenlenen törenle taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Cantürk Alagöz, emeklerinin sonucunda bu başarıyı elde ettiklerini belirtti ve Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Kutlama programına Iğdır Valisi Ercan Turan, bürokratlar, sporcular ve taraftarlar katıldı.

03.06.2024 23:16
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Tarihinde ilk kez 1'nci Lig'e çıkan Iğdır Futbol Kulübü, başarısını düzenlenen törenle kutladı.

Sivas'ta oynanan TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde 1461 Trabzon FK'yı 1-0 yenen Iğdır FK, 1'inci Lig'e yükseldi. Pazar günü oynanan maçın ardından bugün kente gelen takımı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Takım otobüsüyle Zübeyde Hanım Bulvarı'na kurulan sahneye gelen futbolcular ve yöneticiler tek tek çağrılarak taraftarları selamladı.

Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, "Kendimi rüyada hissediyorum. 4 yıl önce bu takımı devraldım. 4 yıl içinde 1'inci Lig'e çıkmak emin olun kolay iş değil büyük emek verdik. Herkes emek verdi. Iğdırlı taraftarlarla ve futbolcularla bu seviyeye geldi. Başkan olmamızı istemeyen bazı guruplar vardı. Ama biz Iğdırlının kim olduğunu herkese gösterdik. Herkes Iğdır sporun birinci lige çıktığını gördü" diye konuştu.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nı dolduran Iğdırlılarla birlikte 'Haydi Söyle' şarkısını seslendiren Cantürk Alagöz, "İnşallah Süper Lig'e de çıkacağız" dedi.

Mahalli sanatçıların söylediği şarkı ve türkülerle devam eden kutlama, havai fişek gösterisiyle devam etti.

Kutlama Programına Iğdır Valisi Ercan Turan, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda taraftar katıldı.

Iğdır Futbol Kulübü, 1\'inci Lig\'e çıkmanın sevincini kutladı
Kaynak: DHA

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