İkas Eyüpspor, Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Spor

İkas Eyüpspor, Trabzonspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor, ligin 4. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Eyüpspor, 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Trabzonspor ise ligde henüz 1 maç oynadı ve Avrupa'ya veda etti.

31.08.2024 10:46
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor, ligin 4. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde yenilgisi bulunmayan takımlardan Eyüpspor, 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, Bodrum FK'yi 4-1, Sivasspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek 7 puan topladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında hafta içi İsviçre temsilcisi St. Gallen'e penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor ise şu ana kadar ligde 1 maç oynadı.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, 2. haftayı bay geçti. Trabzon ekibinin 3. haftadaki Kayserispor müsabakası ise Avrupa'da oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri tarihe ertelendi.

Kaynak: AA

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