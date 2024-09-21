İki Efsaneden Derbi Yorumu - Son Dakika
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İki Efsaneden Derbi Yorumu

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Adnan Polat ve Hakan Ünsal, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde görüşlerini paylaştı.

21.09.2024 13:44
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FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbi maç öncesinde eski Başkan Adnan Polat ve Gsarı-kırmızılı eski futbolcular açıklamalarda bulundular.

Derbi hakkında görüşlerini dile getiren Adnan Polat, "Galatasaray- Fenerbahçe derbileri futbolun ruhu, her türlü rengi katan bir mücadele. Deplasmanda oynamanın dezavantajı var ama biz Galatasaray'ız. Geçen sezonlarda oradaki maçlarda iyi sonuçlar aldık. Galatasaray'ın futbolu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kadıköy'e galibiyet için gideceğiz. Ancak derbilerin neticesini tahmin etmek mümkün değil. İki takımın da kazanma şansı yüksek" sözlerine yer verdi.

'OKAN İLE GURUR DUYUYORUM'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a güvendiğini dile getiren Adnan Polat, "Okan ile gurur duyuyorum. Galatasaray'da 16 yaşında altyapıdan A takıma geçti. Hep yıldız futbolcu olarak oynadı. Sonra İtalya'ya gitti. Orada da çok başarılı oldu. Teknik direktörlüğünde Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı aldı. Başakşehir'i Süper Lig şampiyonu yaptı. Galatasaray'da yeni kurulan takımı 2 sezon üstü üste şampiyon yaptı. Okan daha ne yapsın. Kendisiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

HAKAN ÜNSAL: DAVİNSON VE OSİMHEN BELİRLEYİCİ OLACAK

Sezona Galatasaray'ın iyi girememesine rağmen ligde iyi ilerlediklerini dile getiren eski futbolculardan Hakan Ünsal ise "Takım performans olarak beklenen seviyede değil ama sezona 5'te 5 yaparak başlamanın moral ve motivasyonu var. Galatasaray son yıllarda Okan hocanın önderliğinde derbilerde iyi sonuçlar alıyor. Okan hocanın tarzı belli ama Mourinho'nun tercihleri oyunun şeklini belirleyecek. Galatasaray açısından Davinson Sanchez ve Victor Osimhen belirleyici olacak. Sanchez, takımın savunmadaki aklı, güvencesi, yönlendiricisi. O iyi onarsa önündeki oyuncuların kalitesi ve bitiriciliği etkin hale geliyor"sözlerine yer verdi.

Osimhen'in derbideki rolünün sorulması üzerine ise Ünsal, "Osimhen normal bir transfer değil. Aslında gerçekleşmesi çok muhtemel bir transfer değildi. Bence müthiş bir oyuncu. Icardi zaten sakat. Osimhem'in varlığı ile Galatasaray'ın eli güçlendi. Onun olması taraftarı, basını, teknik ekibi ve futbolcular etkiler. Psikolojik üstünlük Galatasaray'da olacak. Belki de Mourinho, kafasındaki sistemde değişiklikler yapacak" cevabını verdi.

SAFFET AKYÜZ: NET OLARAK ŞU KAZANIR DİYEMİYORUM

Derbi için yorumunu paylaşan Eski Galatasaraylı futbolcu Saffet Akyüz, "Galatasaray Süper Kupa ile kötü bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de elendi. Fenerbahçe'de elendi. Kendi içimizdeki rekabete baktığımız zaman Galatasaray'ın her şeye rağmen bu kötü gidişe rağmen ligdeki başlangıcı iyi. Son haftada oynadığı oyunda daha iyi bir sinyal verdi. Yeni katılan iki oyuncuyla beraber daha iddialı olacağına inanıyorum. Fenerbahçe geçen senenin hayal kırıklığından sonra Ali Koç'un büyük transferlerine rağmen takıma yansıyan çok özel bir şey görmüyorum. Ama yine de Fenerbahçe'nin kendi evinde üstün olacağına inanıyorum. Tabii ki geçen sene olduğu gibi bu sene de temennimiz futbolu hak edenin kazanması. Dış etkenlerin futbola etki etmemesi. Son dönemde çok uzak kaldığımız sosyal medyanın vermiş olduğu baskıdan uzaklaşıp 2 kulübün rekabetin farkına varması. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Osimhen etki olarak güçlü bir oyuncu. Deplasmanda üstün oynandığında topu tutabilecek bir oyuncu. Galatasaray'ın kaliteli ayakları var, bu fark yaratabilir ama iki takımın da kalitesi birbirine yakın. Net olarak şu kazanır diyemiyorum" sözlerini sarf etti.

İki Efsaneden Derbi Yorumu
Kaynak: DHA

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