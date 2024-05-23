Spor

- İki futbolcusu yaralanan Kastamonuspor'a taraftarlardan muhteşem karşılama

Kastamonuspor Kulüp Başkanı Aygün:

"3 günlük savaşın sonunda takımımız şehre geldi"

KASTAMONU - Iğdır FK ile oynanan karşılaşma öncesinde ve sonrasında taşlı saldırıya uğrayan Kastamonuspor kafilesi, Kastamonu'da taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, Iğdır'daki 3 günlük mücadelenin sonunda takımın Kastamonu'ya gelebildiğini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. Play-Off karşılaşmasında Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaşan GMG Kastamonuspor, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Karşılaşma öncesi ve sonrasında GMG Kastamonuspor kafilesine yönelik Iğdır Futbol Kulübü taraftarları tarafından taşlı, şişeli saldırılar yapıldı. Iğdır Futbol Kulübü taraftarları tarafından Kastamonuspor oyuncularının bulunduğu otobüsün camlarını kırdı, futbolcuları da yaraladı. Çıkan olaylarda GMG Kastamonuspor futbolcularından kaleciler Abdullah Yiğiter ve Yasin Davuş yaralandı. Ayrıca olaylara biber gazı kullanarak önüne geçmeye çalışan bir polis memuru da yaralandı. Yaşanan olayların ardından Iğdır'dan polis eşliğinde ayrılan Kastamonuspor kafilesi, Kastamonu'ya dönüş yaptı. Kastamonuspor kafilesi, Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, meşaleler yakarak, "Şampiyon Kastamonuspor" sloganları attı. Taraftarlar, Kastamonuspor kafilesine yönelik saldırılara tepki gösterdi.

"3 günlük savaşın sonunda geldiler"

Kendilerini büyük coşkuyla karşılayan Kastamonuspor taraftarına sağduyu çağrısında bulunan Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, "Kastamonu, bu ülkenin incilerinden bir tanesidir. Şeyh Şabanı Veli Hazretlerinin, Şehit Şerife Bacıların, daha birçok kahramanın var olduğu muhteşem bir şehir. Ben, Ankara'dan takımımızı alıp burada taraftarımızla buluşmaya geldik. Bizim futbolcularımız maalesef Iğdır'a gitti. Takımımız Iğdır'ı indikten sonra Sayın Vekilimiz Alagöz'ü aradım. Bu olayları yapan herkesi yuhulayacağız ama şahıslar üzerinden ben, sizin bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak hiç kimseye küfür ettirmem. Bu etik değil, doğru da değil. Tepkilerinize sonuna kadar katılıyorum. Futbolcularımız maalesef Iğdır'da darp edildi. Bir takım olaylar yaşandı. Bu saatte bunları uzun uzun anlatmayacağım. Sonuç olarak bu gençlerimiz, bu aslan parçaları ile Iğdır'da üç günlük savaş yaşadık. 3 günlük savaşın sonunda geldiler, taraftarımızın bağrına teslim oldular. Bundan sonrası sizin işiniz" dedi.

"Kastamonu her zaman kendisine yakışanı yapacaktır"

Taraftarlara seslenen Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise, "Kastamonu'yu ne kadar anlatsak az. Öfkenizi, tepkinizi anlıyoruz. Ama şunu bilin, kim ne yaparsa yapsın Kastamonu her zaman kendisine yakışanı yapacaktır. Mücadele henüz bitmedi. Mücadele devam ediyor. Bu mücadeleyi Kastamonu'nun kazanacağına yürekten inanıyorum. Bizler, Kastamonu'ya yakışanı yapacağız. Iğdır'da yaşananlara sessiz kalanı, orada yaşananları görmezden geleni biz kamuoyuna anlatacağız. Bu işin peşini de bırakmayacağız. Onun da mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Ama şimdi kenetlenme ve takımımızın arkasında durma zamanıdır. Ben tekrar takımımıza başarılar diliyorum. Başaracaklarına da yürekten inanıyorum" diye konuştu.

GMG Kastamonuspor Takım Kaptanı Abdulaziz Solmaz da, "Bizler sahada gereken mücadeleyi verdik. Allah'ın izniyle de pazartesi günü burada taraftarımızla birlikte turu geçerek en güzel cevabı Kastamonu halkı olarak tüm Türkiye'ye göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Çıkan olaylarda yaralanan GMG Kastamonusyor kalecisi Yasin Davuş ise, "Biz, takım olarak hocalarımızla, oyuncularımızla, idarecilerimizle sahanın dışında olsun içerisinde olsun bir hayli mücadele verdik. Hoş olaylar yaşanmadı. Ama şunu da unutmasınlar kimse Kastamonuspor armasından büyük değil. Yarından itibaren tamamen maça konsantre olup turu en iyi şekilde geçebilmenin yoluna bakıp hep beraber bizler saha içerisinde taraftarımızda sahanın dışında tribünde hep beraber görevimizi yerine getirerek finale gideceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, GMG Kastamonuspor takım otobüsü konvoyla tesislere kadar uğurlandı.