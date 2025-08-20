Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi - Son Dakika
Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

20.08.2025 09:47  Güncelleme: 09:55
Real Madrid La Liga'nın ilk haftasında Osasuna'yı tek golle mağlup ederken Arda Güler'i ailesi yalnız bırakmadı. Milli yıldızın sevgilisi Duru Nayman da gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Duru Nayman, maç boyunca Arda Güler'i ve atmosferi fotoğrafladı.

La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda 90 dakika sahada kalan Arda Güler'in performansı göz doldurdu.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Real Madrid'de sezonun yeni oyuncu kurucu rolünü üstlenen Arda Güler, Osasuna karşısında ilk maçına çıkarken ailesinin desteğini de yanına aldı. Santiago Bernabéu tribünlerinde taraftarlar ile birlikte yerini alan Güler ailesinin yanında milli yıldızın kız arkadaşı Duru Nayman da yer aldı.

MAÇ BOYUNCA KAMERASI İLE TAKİP ETTİ

Kamerasını alan Duru Nayman, maç boyunca Arda Güler'i ve sezonun ilk maçındaki atmosferi fotoğraflamaya çalıştı. Zaman zaman etkili şutlar atan ve oyunu yönlendiren Arda Güler tribünleri dolduran taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.

