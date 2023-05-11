İlk durakları Atatürk oldu! Süper Lig'e çıkan Samsunspor gönülleri fethetti - Son Dakika
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İlk durakları Atatürk oldu! Süper Lig'e çıkan Samsunspor gönülleri fethetti

11.05.2023 20:02

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Samsunspor, teknik ekibi ve futbolcuları ile birlikte şampiyonluk kupasıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Karedeniz ekibinin bu hareketi büyük beğeni aldı.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor, Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, yöneticiler, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, antrenörler ve futbolcular yer aldı.

İlk durakları Ankara oldu! Süper Lig'e çıkan Samsunspor'dan gönülleri fetheden hareket

ÇELENK BIRAKIP SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Veysel Bilen'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektiren Samsunspor kafilesi, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

İlk durakları Ankara oldu! Süper Lig'e çıkan Samsunspor'dan gönülleri fetheden hareket

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Veysel Bilen, şu ifadeleri yazdı;

"Aziz Atam, 19 Mayıs 1919'da kurtuluş meşalesini yaktığınız Samsun'umuzun simgesi olan, şahsınızın heykeli bulunan armalı formasıyla mazisi şan ve şerefle dolu Samsunspor Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu olarak manevi huzurlarınızda bulunuyoruz. Aziz Atam, sizden aldığımız güçle, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedef doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirerek, var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun, rahat uyuyunuz. Kulübümüz sonsuza denk izinizdedir atam."

İlk durakları Ankara oldu! Süper Lig'e çıkan Samsunspor'dan gönülleri fetheden hareket
İlk durakları Ankara oldu! Süper Lig'e çıkan Samsunspor'dan gönülleri fetheden hareket
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İlk durakları Ankara oldu! Süper Lig'e çıkan Samsunspor'dan gönülleri fetheden hareket İlk durakları Ankara oldu! Süper Lig'e çıkan Samsunspor'dan gönülleri fetheden hareket

Samsunspor, Anıtkabir, Spor, Spor, Son Dakika

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